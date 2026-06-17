À LA UNE DU 17 JUIN 2026
[22:10]OM Mercato : Lorenzi grille l’OL pour cette pépite ! 
[22:00]RC Lens Mercato : Toppmöller a déjà tranché pour Pablo Pagis !
[21:40]ASSE : Kilmer a bouclé deux arrivées très prometteuses
[21:34]FC Nantes : Michel Der Zakarian règle déjà ses comptes avec les Kita et fait une grande annonce sur le Mercato 
[21:20]OM Mercato : l’OL pourrait faire capoter le transfert de Greenwood !
[21:00]Portugal – RD Congo (1-1) : João Neves (PSG) crève l’écran et relègue Cristiano Ronaldo au second plan
[20:40]FC Nantes Mercato : c’est officiel, Kita signe la plus grosse vente de son histoire au Paris FC ! 
[20:20]RC Lens : Oughourlian lâche 7 M€ en plein mercato, c’est du très lourd ! 
[20:12]ASSE – OGC Nice : Wahi dans la tourmente suite à une lourde accusation de truquage ? 
[20:00]PSG Mercato : après Torres, Luis Enrique relance une star du FC Barcelone et de la Coupe du Monde

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : Kilmer a bouclé deux arrivées très prometteuses

Par Bastien Aubert - 17 Juin 2026, 21:40
Ivan Gazidis (ASSE)

Si le mercato de l’équipe première attire toute l’attention, l’ASSE continue également de préparer son avenir. 

L’avenir se construit aussi loin des projecteurs. Alors que l’ASSE prépare une profonde restructuration de son effectif professionnel sous les ordres d’Ian Cathro, les dirigeants stéphanois poursuivent en parallèle leur travail de fond sur la formation. Une stratégie essentielle pour un club qui a toujours fait de son centre de formation l’une de ses grandes forces. Dans cette optique, deux jeunes joueurs particulièrement prometteurs rejoindront le centre sportif Robert-Herbin à partir de la saison 2026-2027 : David Yoka et Peter Lohoba-Sami.

David Yoka récompensé de sa progression

Premier à rejoindre les rangs stéphanois, David Yoka a réalisé une saison remarquée dans sa catégorie d’âge. Ses performances régulières et sa progression constante ont convaincu les recruteurs de l’ASSE de lui offrir l’opportunité de poursuivre son développement sous le maillot vert.

 Le jeune joueur s’est notamment distingué par son sérieux, sa capacité de travail et son investissement quotidien, des qualités particulièrement appréciées dans le processus de formation stéphanois. Cette arrivée récompense également le travail effectué par son club formateur, qui a contribué à son éclosion au fil des dernières saisons.

Peter Lohoba-Sami également recruté

L’ASSE a également obtenu la signature de Peter Lohoba-Sami, un jeune attaquant qui s’est fait remarquer grâce à ses qualités offensives et son activité permanente sur le terrain. Capable de faire des différences dans les derniers mètres, le jeune joueur a attiré l’attention des observateurs tout au long de la saison. 

Ses performances lui permettront désormais d’intégrer la catégorie U13 du club stéphanois. Pour lui aussi, cette arrivée représente une formidable opportunité de poursuivre sa progression dans un environnement reconnu pour la qualité de sa formation.

La stratégie de l’ASSE tournée vers l’avenir

Depuis son arrivée à la tête du club, Kilmer Sports Ventures insiste régulièrement sur l’importance de construire un projet durable. Cette vision passe naturellement par le développement des jeunes talents et par un recrutement ciblé dans la région. L’ASSE continue ainsi d’identifier très tôt les profils à fort potentiel afin de renforcer progressivement ses différentes catégories de jeunes. Même si David Yoka et Peter Lohoba-Sami sont encore loin de l’équipe première, leur recrutement illustre parfaitement la volonté du club de préparer l’avenir avec ambition.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes
À lire aussi
Publicité
Vidéos ASSE : toutes les infos foot
À lire aussi
Publicité