Malgré une saison perturbée par une longue blessure, Malick Fofana conserve une belle cote sur le marché des transferts. Y compris à l’AS Rome… qui lorgne un certain Mason Greenwood à l’OM.

Le feuilleton Mason Greenwood est loin d’être terminé. Auteur d’une saison convaincante sous les couleurs de l’OM, l’attaquant anglais conserve une excellente cote sur le marché européen. Parmi les clubs les plus attentifs figure toujours l’AS Rome, qui cherche à renforcer son secteur offensif avec un joueur capable de faire la différence immédiatement.

Le club italien a fait de Greenwood une priorité. Son profil, sa polyvalence et son expérience du haut niveau séduisent particulièrement les dirigeants romains, qui suivent sa situation depuis plusieurs mois. Mais un autre dossier pourrait venir perturber les plans de la Louve.

Malick Fofana reste très apprécié

En parallèle de la piste Greenwood, l’AS Rome continue de surveiller Malick Fofana. Malgré une saison compliquée marquée par une longue blessure, l’ailier belge de l’OL conserve de nombreux admirateurs en Europe. Son explosivité, sa vitesse et sa capacité à éliminer dans les un-contre-un plaisent toujours autant aux recruteurs romains. Le joueur lyonnais figurait déjà dans les petits papiers du club italien la saison passée et son nom n’a jamais totalement disparu des radars.

Si Greenwood reste aujourd’hui le premier choix, Fofana apparaît comme une alternative crédible en cas d’échec dans le dossier marseillais. Cette situation pourrait avoir des conséquences directes sur le mercato de l’OM. Plus la Roma avancera sur la piste Fofana, plus la pression pourrait diminuer autour de Greenwood. À l’inverse, si les discussions avec Lyon n’aboutissent pas, le club italien pourrait concentrer tous ses efforts sur l’attaquant marseillais et accélérer les négociations.

L’OM reste attentif

Le contexte reste d’autant plus incertain que plusieurs formations européennes suivent également l’évolution du dossier Fofana. Le Bayer Leverkusen est notamment annoncé très intéressé, tandis que plusieurs clubs anglais surveillent également le joueur de l’OL. Du côté marseillais, la situation est observée avec attention. Mason Greenwood représente un élément majeur de l’effectif et son avenir pourrait conditionner une partie du mercato olympien.

Pour l’heure, aucune décision définitive n’a été prise. Mais l’intérêt persistant de la Roma pour Malick Fofana pourrait avoir une influence importante sur la suite des événements. Dans ce jeu de dominos où chaque mouvement peut en déclencher plusieurs autres, l’OL pourrait bien devenir un acteur inattendu du dossier Greenwood. Et à l’OM, cette hypothèse est forcément suivie de très près.