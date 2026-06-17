À LA UNE DU 17 JUIN 2026
[22:10]OM Mercato : Lorenzi grille l’OL pour cette pépite ! 
[22:00]RC Lens Mercato : Toppmöller a déjà tranché pour Pablo Pagis !
[21:40]ASSE : Kilmer a bouclé deux arrivées très prometteuses
[21:34]FC Nantes : Michel Der Zakarian règle déjà ses comptes avec les Kita et fait une grande annonce sur le Mercato 
[21:20]OM Mercato : l’OL pourrait faire capoter le transfert de Greenwood !
[21:00]Portugal – RD Congo (1-1) : João Neves (PSG) crève l’écran et relègue Cristiano Ronaldo au second plan
[20:40]FC Nantes Mercato : c’est officiel, Kita signe la plus grosse vente de son histoire au Paris FC ! 
[20:20]RC Lens : Oughourlian lâche 7 M€ en plein mercato, c’est du très lourd ! 
[20:12]ASSE – OGC Nice : Wahi dans la tourmente suite à une lourde accusation de truquage ? 
[20:00]PSG Mercato : après Torres, Luis Enrique relance une star du FC Barcelone et de la Coupe du Monde

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : l’OL pourrait faire capoter le transfert de Greenwood !

Par Bastien Aubert - 17 Juin 2026, 21:20
Mason Greenwood (OM)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Malgré une saison perturbée par une longue blessure, Malick Fofana conserve une belle cote sur le marché des transferts. Y compris à l’AS Rome… qui lorgne un certain Mason Greenwood à l’OM.

Le feuilleton Mason Greenwood est loin d’être terminé. Auteur d’une saison convaincante sous les couleurs de l’OM, l’attaquant anglais conserve une excellente cote sur le marché européen. Parmi les clubs les plus attentifs figure toujours l’AS Rome, qui cherche à renforcer son secteur offensif avec un joueur capable de faire la différence immédiatement.

Le club italien a fait de Greenwood une priorité. Son profil, sa polyvalence et son expérience du haut niveau séduisent particulièrement les dirigeants romains, qui suivent sa situation depuis plusieurs mois. Mais un autre dossier pourrait venir perturber les plans de la Louve.

Malick Fofana reste très apprécié

En parallèle de la piste Greenwood, l’AS Rome continue de surveiller Malick Fofana. Malgré une saison compliquée marquée par une longue blessure, l’ailier belge de l’OL conserve de nombreux admirateurs en Europe. Son explosivité, sa vitesse et sa capacité à éliminer dans les un-contre-un plaisent toujours autant aux recruteurs romains. Le joueur lyonnais figurait déjà dans les petits papiers du club italien la saison passée et son nom n’a jamais totalement disparu des radars.

Si Greenwood reste aujourd’hui le premier choix, Fofana apparaît comme une alternative crédible en cas d’échec dans le dossier marseillais. Cette situation pourrait avoir des conséquences directes sur le mercato de l’OM. Plus la Roma avancera sur la piste Fofana, plus la pression pourrait diminuer autour de Greenwood. À l’inverse, si les discussions avec Lyon n’aboutissent pas, le club italien pourrait concentrer tous ses efforts sur l’attaquant marseillais et accélérer les négociations.

L’OM reste attentif

Le contexte reste d’autant plus incertain que plusieurs formations européennes suivent également l’évolution du dossier Fofana. Le Bayer Leverkusen est notamment annoncé très intéressé, tandis que plusieurs clubs anglais surveillent également le joueur de l’OL. Du côté marseillais, la situation est observée avec attention. Mason Greenwood représente un élément majeur de l’effectif et son avenir pourrait conditionner une partie du mercato olympien.

Pour l’heure, aucune décision définitive n’a été prise. Mais l’intérêt persistant de la Roma pour Malick Fofana pourrait avoir une influence importante sur la suite des événements. Dans ce jeu de dominos où chaque mouvement peut en déclencher plusieurs autres, l’OL pourrait bien devenir un acteur inattendu du dossier Greenwood. Et à l’OM, cette hypothèse est forcément suivie de très près.

OMOL

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes
À lire aussi
Publicité
Vidéos foot : OL, OM
À lire aussi
Publicité