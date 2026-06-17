La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Après avoir recruté Adrien Thomasson et Issa Soumaré, le Stade Rennais serait en quête de plusieurs autres coups… dont un autre retentissant en attaque.

Le Stade Rennais avance ses pions. Très actif depuis le début du mercato estival, le club breton a déjà enregistré les arrivées d’Adrien Thomasson et d’Issa Soumaré afin de renforcer l’effectif mis à disposition de Franck Haise. Mais visiblement, les ambitions rennaises ne s’arrêtent pas là.

Selon l’insider Jonathan, les dirigeants poursuivent leur travail en coulisses avec une stratégie bien définie : saisir les meilleures opportunités du marché tout en conservant une certaine maîtrise financière : « Ils veulent faire des bons deals pas cher et ils tentent un énorme coup en attaque. »

Haise veut encore renforcer son secteur offensif

Cette révélation confirme que le Stade Rennais cherche toujours à muscler son animation offensive. Malgré les deux recrues déjà enregistrées, le staff estime visiblement qu’un ou plusieurs renforts supplémentaires seraient nécessaires pour aborder la saison avec un effectif capable de rivaliser sur tous les tableaux. L’identité du joueur ciblé n’a pas filtré, mais la qualification d’« énorme coup » laisse imaginer une piste particulièrement ambitieuse pour les Rouge et Noir.

Contrairement à certaines périodes où le Stade Rennais n’hésitait pas à investir massivement, la direction semble aujourd’hui privilégier des opérations jugées plus opportunes. L’objectif est de renforcer l’effectif sans forcément dépenser des sommes extravagantes. Cette approche correspond parfaitement à la philosophie de Franck Haise, qui apprécie les joueurs capables d’apporter une réelle plus-value sportive tout en s’intégrant rapidement dans un collectif.

Un mercato encore loin d’être terminé au Stade Rennais

Les prochaines semaines devraient donc être particulièrement animées du côté de la Bretagne. Plusieurs mouvements restent attendus, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Avec Thomasson et Soumaré déjà intégrés au projet, le Stade Rennais a posé les premières pierres de son mercato.

Mais les dirigeants semblent déterminés à poursuivre leur travail afin d’offrir à Franck Haise un effectif encore plus compétitif. Si ce fameux « énorme coup » offensif venait à se concrétiser, le Stade Rennais pourrait rapidement s’imposer comme l’un des grands animateurs de la fin du marché des transferts.