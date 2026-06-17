La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Après avoir recruté Maxime Dupé, Michel Der Zakarian pourrait miser sur des recrues d »’expérience pour renforcer l’effectif du FC Nantes au mercato.

Le mercato nantais commence à prendre forme. Avec la signature de Maxime Dupé, le FC Nantes a enregistré sa première recrue de l’été. Un choix loin d’être anodin alors que le club cherche à reconstruire un effectif compétitif capable de répondre aux nouvelles exigences de Michel Der Zakarian. Et selon certaines tendances, cette arrivée pourrait être le premier indice d’une tendance appelée à se confirmer dans les prochaines semaines.

Une stratégie axée sur l’expérience

Pour Emmanuel Merceron, le recrutement du gardien formé au FC Nantes en dit long sur les intentions des décideurs nantais : « Maxime Dupé, première recrue de l’ère Ligue 2 pour le FC Nantes. Personnellement, je pense que ça donne le ton de ce à quoi on peut s’attendre avec le trio Philippe Mao, Der Zakarian, Franck Kita. Des grognards de Ligue 1 de plus de 30 ans. » Cette analyse rejoint la philosophie généralement adoptée par Michel Der Zakarian. L’entraîneur arménien a souvent privilégié des joueurs fiables, habitués aux joutes du football professionnel et capables d’apporter immédiatement un rendement élevé.

Der Zakarian veut des certitudes au FC Nantes

Après une saison particulièrement difficile, le FC Nantes ne peut pas se permettre de multiplier les paris. L’objectif sera avant tout de bâtir une équipe solide, compétitive et capable de répondre à la pression qui accompagnera forcément le club tout au long de la saison. Dans ce contexte, l’expérience apparaît comme un critère essentiel dans le recrutement. Des joueurs rompus aux exigences de la Ligue 1 ou de la Ligue 2 pourraient ainsi être privilégiés au détriment de profils plus jeunes nécessitant davantage de temps pour s’adapter. Le choix de Maxime Dupé illustre parfaitement cette volonté.

Le retour aux fondamentaux

À 33 ans, le gardien apporte une connaissance du club, une expérience importante du football français et un profil rassurant pour encadrer le vestiaire. Le FC Nantes semble ainsi vouloir construire une équipe capable d’être performante immédiatement plutôt que de miser sur des projets à long terme. Si cette orientation se confirme, les prochaines recrues nantaises pourraient présenter des caractéristiques similaires : de l’expérience, de la personnalité et une capacité à répondre rapidement aux attentes du staff. Le trio composé de Philippe Mao, Franck Kita et Michel Der Zakarian paraît déterminé à miser sur des joueurs aguerris pour relever le défi qui attend les Canaris.