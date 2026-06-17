Michel Der Zakarian, qui va débarquer sur le banc du FC Nantes avec plusieurs renforts, fait déjà parler au sein des supporters du FC Nantes.

L’arrivée de Michel Der Zakarian au FC Nantes s’accompagne de plusieurs changements dans l’organisation du club. Si les regards se tournent naturellement vers les futurs renforts sur le terrain, un autre recrutement attire déjà l’attention des supporters : celui d’un directeur de la performance.

L’idée d’un prochain article David : nous expliquer l’importance et les fonctions d’un directeur de la performance.

Merci d’avance. — FCNHistory (@FcnHistory) June 16, 2026

Un intitulé qui ne parle pas forcément aux observateurs les moins familiers des nouvelles structures du football professionnel. Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters du FC Nantes ont ainsi multiplié les questions pour tenter de comprendre le rôle exact de ce collaborateur appelé à intégrer le staff du nouvel entraîneur.

Le poste de directeur de la performance encore méconnu

La fonction de directeur de la performance s’est largement développée ces dernières années dans les grands clubs européens. Son rôle consiste généralement à superviser tout l’environnement physique des joueurs. À la croisée des domaines médical, athlétique et scientifique, il travaille avec les préparateurs physiques, les kinésithérapeutes, les médecins et le staff technique afin d’optimiser les performances tout en limitant les risques de blessure.

Il analyse notamment les charges de travail, les données physiques collectées lors des entraînements et accompagne le staff dans les prises de décision concernant la récupération ou la gestion des efforts. Cette nouveauté n’est pas passée inaperçue du côté de la Beaujoire. Plusieurs supporters ont directement interpellé le journaliste d’Ouest-France David Phelippeau afin d’obtenir davantage d’explications sur cette fonction et son importance dans le futur organigramme nantais. Face aux nombreuses interrogations, le spécialiste du FC Nantes a confirmé qu’un éclairage plus complet devrait prochainement voir le jour. « Oui ça fera l’objet d’un article je pense », a-t-il répondu sur le réseau social X.

Une évolution du football moderne

Cette curiosité témoigne aussi de l’évolution du football professionnel. Là où les staffs se limitaient autrefois à un entraîneur, un adjoint, un préparateur physique et un médecin, les clubs s’appuient désormais sur des structures beaucoup plus étoffées. Le directeur de la performance fait partie de ces nouveaux métiers devenus stratégiques.

Dans un calendrier toujours plus dense, la capacité à maintenir les joueurs en forme tout au long de la saison représente souvent un avantage compétitif majeur. Michel Der Zakarian, réputé pour l’exigence physique de ses équipes, pourrait ainsi s’appuyer sur cet expert afin de maximiser les performances de son groupe. Un renfort discret mais potentiellement déterminant pour les ambitions nantaises.