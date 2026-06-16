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FRANCE

FC Nantes Mercato : coup de théâtre pour l’avenir d’Abline !

Par Fabien Chorlet - 16 Juin 2026, 17:10
Matthis Abline (FC Nantes)

Il n’y aurait aucun monde où Matthis Abline est toujours un joueur du FC Nantes la saison prochaine en Ligue 2.

Malgré la relégation du FC Nantes en Ligue 2, Matthis Abline conserve une belle cote sur le marché des transferts. Retenu l’été dernier par les Canaris en raison des exigences financières de Waldemar Kita, l’attaquant français serait dans le viseur de plusieurs clubs français et européens, dont l’AS Monaco, le Paris FC, l’AS Roma, Crystal Palace ou encore Galatasaray.

Une vente rapide d’Abline ?

Et l’avenir de Matthis Abline ne semblerait plus faire beaucoup de doute. Selon Emmanuel Merceron, le départ de l’ancien Rennais lors du mercato estival serait d’ores et déjà acté. « Matthis Abline partira, même si c’est le 1er septembre. Il faut partir du principe qu’on ne compte pas sur lui en Ligue 2 », a assuré l’insider du FCN sur X. Le spécialiste des Canaris s’attend même à un transfert dans les prochaines semaines. « Je mise sur un départ rapide », a-t-il ajouté.

Auteur d’une saison remarquée malgré les difficultés rencontrées par le FC Nantes, le natif d’Angers dispose d’un profil particulièrement recherché sur le marché. Une vente de l’avant-centre pourrait également permettre aux dirigeants nantais de récupérer une indemnité conséquente et d’alléger leur masse salariale avant le début de l’exercice 2026-2027.

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