Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Malgré les contraintes financières renforcées après les sanctions annoncées par l’UEFA, l’OM continue d’avancer sur son mercato.

L’OM sait qu’il devra faire preuve d’ingéniosité lors de ce mercato estival. Les sanctions de l’UEFA imposent au club phocéen une gestion plus rigoureuse de ses finances, avec un contrôle accru des dépenses et une marge de manœuvre plus limitée sur le marché des transferts.

Mais cette nouvelle donne n’empêche pas Mehdi Benatia et Giovanni Rossi, sous la supervision du directeur du football Alessandro Antonello et du responsable du recrutement Fabien Lorenzi, de continuer à préparer l’avenir. Et l’OM vient justement de boucler un dossier prometteur sans dépenser le moindre euro en indemnité de transfert.

Une bataille remportée face à l’OL

Selon Foot Mercato, Adam El Boughlamy va rejoindre l’Olympique de Marseille. Le jeune milieu de terrain de 18 ans arrivait en fin de contrat avec Montpellier, son club formateur qu’il avait intégré dès la catégorie U9.

Capitaine des U19 montpelliérains, le Franco-Marocain s’est imposé comme l’un des éléments les plus prometteurs de sa génération au sein du club héraultais. Ses performances ont naturellement attiré l’attention de plusieurs formations françaises.

L’OL suivait notamment son évolution avec beaucoup d’intérêt. Le RC Strasbourg et le FC Lorient étaient également sur les rangs pour tenter de récupérer le joueur. Finalement, c’est l’OM qui a réussi à convaincre le jeune talent de poursuivre sa progression sur la Canebière.

Un investissement pour l’avenir

Adam El Boughlamy devrait signer un contrat stagiaire professionnel avec Marseille. Un choix qui s’inscrit parfaitement dans la stratégie mise en place par le club, qui souhaite renforcer son vivier de jeunes talents tout en maîtrisant ses dépenses.

Ce type d’opération pourrait d’ailleurs devenir plus fréquent dans les prochains mois. Avec un contexte financier plus contraignant, l’OM va devoir multiplier les opportunités de marché et les recrutements à fort potentiel plutôt que les investissements massifs.

L’arrivée du jeune milieu franco-marocain correspond exactement à cette logique. Encore en phase de développement, il disposera du temps nécessaire pour poursuivre sa progression dans un environnement réputé pour son exigence et sa capacité à valoriser les jeunes joueurs.

Un signal positif malgré les contraintes

Alors que les annonces liées aux sanctions de l’UEFA ont logiquement suscité des interrogations chez les supporters marseillais, cette signature constitue un signal encourageant. L’OM reste attractif auprès des jeunes talents et continue de préparer l’avenir avec ambition.

Même si Adam El Boughlamy n’est pas destiné à intégrer immédiatement l’équipe première, son recrutement témoigne de la volonté du club de construire sur le long terme et de ne laisser passer aucune opportunité intéressante sur le marché.

Dans un mercato où chaque euro comptera, ce genre de dossier pourrait rapidement devenir l’une des marques de fabrique du nouvel OM.