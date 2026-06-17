Nommé pour deux ans sur le banc du FC Nantes, Michel Der Zakarian a accordé sa première interview à Ouest-France pour son retour chez les Canaris.

Le retour de Michel Der Zakarian au FC Nantes ne manque pas de symboles. Après deux séparations parfois tendues avec Waldemar Kita, nombreux étaient ceux qui se demandaient comment les deux hommes avaient pu se retrouver autour d’un même projet. Le nouvel entraîneur des Canaris a apporté sa réponse sans détour.

« Je ne suis pas un mec rancunier », a-t-il expliqué lors de sa première prise de parole depuis sa nomination. Une phrase forte qui résume parfaitement son état d’esprit. Pour le technicien nantais, les différends du passé appartiennent désormais à l’histoire.

« Ça s’est bien passé. Je ne suis pas rancunier. C’est la vie, il y a des hauts et des bas. C’est comme dans une famille, il y a parfois des accrochages », a-t-il confié. Avant d’insister sur ce qui motive réellement son retour : « Pour moi, aujourd’hui, c’est autre chose. Si je reviens, c’est avec l’objectif de remettre Nantes en Ligue 1. »

Une mission claire pour relancer les Canaris

Loin de toute revanche personnelle, Der Zakarian revient avec une feuille de route précise. Après la descente du club, l’objectif est limpide : retrouver l’élite le plus rapidement possible.

L’entraîneur de 63 ans semble d’ailleurs avoir reçu des garanties de la part de son président, même s’il préfère rester prudent sur la question des moyens financiers qui seront accordés au recrutement.

« Le président a envie de retrouver la Ligue 1 et je pense qu’il fera les efforts pour qu’on ait un effectif cohérent, afin de terminer dans les deux premiers », a-t-il affirmé.

Un discours qui témoigne d’une certaine confiance retrouvée entre les deux hommes. Une donnée essentielle alors que Nantes s’apprête à vivre une saison particulièrement exigeante dans un championnat de Ligue 2 toujours très compétitif.

Les jeunes au cœur du projet nantais

Fidèle à l’identité historique du club, Der Zakarian compte également s’appuyer sur la richesse du centre de formation nantais. Mais il refuse de bâtir un effectif uniquement composé de jeunes talents.

« Il faut un mix, des joueurs cadres pour encadrer les jeunes du centre de formation. Et on aura aussi besoin d’un ou deux attaquants efficaces », a-t-il détaillé.

Le message est clair : les jeunes auront leur chance, mais ils devront être entourés par des éléments expérimentés capables de supporter la pression d’une course à la montée.

Le technicien a également envoyé un signal fort concernant l’avenir des meilleurs espoirs du club. Malgré les sollicitations qui pourraient arriver durant le mercato, il ne compte pas voir l’effectif se vider de ses talents les plus prometteurs.

« On ne laissera pas partir tout le monde. Et certains voudront peut-être rester pour vivre une aventure et faire remonter le club », a-t-il assuré.

Entre stabilité, expérience et promotion des jeunes, Michel Der Zakarian pose déjà les bases d’un projet ambitieux. Son retour marque le début d’un nouveau chapitre au FC Nantes, avec une seule obsession : ramener les Canaris en Ligue 1.