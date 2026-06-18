En fin de contrat au LOSC, Nabil Bentaleb (31 ans) ne manque pas de courtisans au mercato estival.

Le feuilleton Nabil Bentaleb est loin d’être terminé. Libre depuis la fin de son contrat avec le LOSC, l’international algérien de 31 ans dispose de plusieurs options pour poursuivre sa carrière. En France, l’OM, l’OL, le Stade Rennais et même le LOSC, qui n’exclut pas une prolongation, suivent attentivement son dossier.

Mais un nouvel acteur vient de faire son apparition et pourrait bouleverser la hiérarchie des prétendants. Selon les informations de VamosMiSevillaFC, le FC Séville a placé le nom de Bentaleb sur sa liste de cibles prioritaires pour renforcer son milieu de terrain avant la saison 2026-2027. Une piste qui s’inscrit parfaitement dans la politique actuelle du club andalou, contraint de surveiller ses finances tout en restant compétitif.

Séville mise sur les bonnes affaires

Depuis plusieurs mercatos, le club espagnol privilégie les joueurs libres ou à faible coût afin de renforcer son effectif sans alourdir sa masse financière. Dans ce contexte, le profil de Bentaleb apparaît particulièrement attractif. Fort de son expérience acquise en Ligue 1, en Premier League, en Bundesliga et sur la scène internationale avec l’Algérie, le milieu défensif offre des garanties importantes.

Sa capacité à apporter de l’équilibre dans l’entrejeu et son vécu au plus haut niveau séduisent les recruteurs sévillans. À 31 ans, l’ancien joueur de Tottenham reste considéré comme un élément capable d’apporter immédiatement une plus-value sportive, sans nécessiter d’investissement important sur le marché des transferts.

L’OM et le Stade Rennais toujours à l’affût

Cette arrivée du FC Séville dans le dossier pourrait toutefois compliquer les plans des clubs français. L’OM recherche toujours des profils expérimentés pour densifier son milieu de terrain, tandis que le Stade Rennais surveille également les opportunités de marché susceptibles d’apporter du leadership à son effectif.

L’OL reste lui aussi attentif à l’évolution de la situation. Quant au LOSC, la porte n’est pas totalement fermée à une prolongation malgré l’expiration du contrat du joueur. La concurrence s’annonce donc intense autour d’un élément dont le statut de joueur libre constitue un atout majeur. Dans un marché où les clubs cherchent de plus en plus à optimiser leurs dépenses, Bentaleb représente une occasion rare.

Un choix décisif à venir

Après une période marquée par plusieurs rebondissements dans sa carrière, Nabil Bentaleb se retrouve aujourd’hui face à un choix important. Continuer en Ligue 1, découvrir la Liga ou répondre à une autre sollicitation européenne : plusieurs scénarios restent envisageables.

Une chose est sûre, l’intérêt du FC Séville confirme que le milieu algérien conserve une belle cote sur le marché malgré ses 31 ans. Les prochaines semaines devraient permettre d’y voir plus clair sur l’avenir d’un joueur dont le dossier s’annonce comme l’un des plus suivis parmi les agents libres de cet été.