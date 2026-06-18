Pronostic Écosse – Maroc : les Lions de l’Atlas prêts à frapper un grand coup ?

Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre l’Écosse – Maroc, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Après avoir accroché le Brésil (2-2) pour son entrée en lice à la Coupe du monde 2026, le Maroc retrouvera la compétition dans la nuit de vendredi à samedi (0h) avec un duel face à l’Écosse. Les Écossais ont de leur côté lancé leur tournoi par une courte mais précieuse victoire contre Haïti (1-0). Un succès permettrait aux Lions de l’Atlas de faire un grand pas vers les 16es de finale, voire de prendre seuls les commandes du groupe C.

Coupe du monde 2026 – Écosse vs Maroc

Samedi 20 juin 2026 · 0h · Gillette Stadium

Écosse : poursuivre sur sa lancée

Longtemps absente des grandes compétitions internationales, l’Écosse semble avoir retrouvé une certaine stabilité ces dernières années. Pour son entrée en lice dans ce Mondial, le Tartan Army a assuré l’essentiel en s’imposant face à Haïti grâce à une prestation sérieuse.

Si tout n’a pas été parfait offensivement, les Écossais ont une nouvelle fois démontré leur solidité collective et leur capacité à gérer les moments importants. Leur discipline tactique pourrait leur permettre de poser des problèmes à une équipe marocaine qui aime avoir le ballon.

Une victoire placerait quasiment les hommes de Steve Clarke en 16es de finale avant même la dernière journée.

Maroc : l’exploit à confirmer

Accrocher le Brésil est une chose, confirmer face à un adversaire plus abordable en est une autre. Les Lions de l’Atlas ont montré face à la Seleção qu’ils possédaient toujours les ingrédients qui avaient fait leur force lors des dernières grandes compétitions : solidarité, intensité et efficacité dans les deux surfaces.

Le Maroc dispose aujourd’hui d’un effectif particulièrement complet, mêlant expérience internationale et talents évoluant dans les meilleurs championnats européens. Les Nord-Africains semblent avoir les armes pour viser une nouvelle qualification en phase à élimination directe.

Face à l’Écosse, ils devraient toutefois faire face à un bloc compact et agressif. La capacité des Marocains à trouver des espaces dans une défense bien organisée pourrait être l’une des clés de la rencontre.

Un succès leur permettrait de prendre une option très sérieuse sur la qualification.

Les confrontations entre les deux nations

Les oppositions entre l’Écosse et le Maroc sont rares dans l’histoire récente du football international.

Sur leurs dernières confrontations officielles et amicales :

Écosse : 0 victoire

Maroc : 1 victoire

Match nul : 0

Les compos probables

La compo probable de l’Écosse : Gunn – Hickey, Hendry, Hanley, Robertson – Gannon-Doak, Ferguson, McTominay, McGinn – Adams, Shankland.

Absent : Aucun.

La compo probable du Maroc : Bounou – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – El Aynaoui, Bouaddi – Diaz, Ounahi, El Khanouss – Saibari.

Absent : Aucun.

Les joueurs à suivre

Scott McTominay (Écosse) : Le milieu de terrain écossais reste le véritable moteur de sa sélection. Capable de récupérer des ballons, de se projeter vers l’avant et de se montrer décisif dans la surface adverse, le joueur de Naples sera l’une des principales menaces du Tartan Army.

Ismaël Saibari (Maroc) : Auteur d’une excellente saison avec le PSV Eindhoven, le milieu offensif marocain monte en puissance au sein des Lions de l’Atlas. Sa qualité technique, sa capacité à casser les lignes balle au pied et son sens du but pourraient permettre au Maroc de faire la différence face à une défense écossaise réputée solide.

Les tendances des cotes : léger avantage au Maroc

Issue Cote Victoire de l’Écosse 5,10 Match nul 3,70 Victoire du Maroc 1,72

Les bookmakers accordent une confiance assez nette aux Lions de l’Atlas avant cette deuxième journée. Impressionnant face au Brésil (2-2), le Maroc a marqué des points auprès des observateurs et apparaît désormais comme le favori de cette rencontre. L’Écosse, malgré son succès contre Haïti (1-0), part dans la peau de l’outsider et devra réaliser une grosse performance pour faire tomber une sélection marocaine qui semble en mesure de jouer les premiers rôles dans ce groupe C.

Nos pronostics pour Écosse – Maroc

Victoire du Maroc : Les Lions de l’Atlas ont envoyé un message fort en tenant tête au Brésil lors de la première journée. Plus talentueux individuellement et plus ambitieux dans le jeu, ils semblent avoir les armes pour prendre les trois points.

Le Maroc marque plus de 1,5 but : Face à une Écosse qui a souffert offensivement contre Haïti, les hommes de Walid Regragui pourraient profiter de leur qualité technique et de leurs transitions rapides pour trouver plusieurs fois la faille.

Score possible

0-2 pour le Maroc : Portés par leur excellente prestation contre le Brésil, les Lions de l’Atlas semblent en mesure d’enchaîner un premier succès dans cette Coupe du monde. L’Écosse devrait opposer une belle résistance, mais le Maroc paraît disposer de davantage d’arguments pour faire la différence et se rapprocher des 16es de finale.