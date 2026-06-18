Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Buteur lors de l’entrée en lice de l’Autriche contre la Jordanie, Romano Schmid (26 ans) pourrait être une bonne pioche pour l’OM en cas de départ de Mason Greenwood au mercato.

Il s’est illustré au meilleur moment. Lors de l’entrée en lice de l’Autriche face à la Jordanie (3-1), Romano Schmid a montré toute l’étendue de son talent. Le milieu offensif du Werder Brême a ouvert le score d’une magnifique réalisation dès la 21e minute, confirmant une dynamique très intéressante qui attire de plus en plus les regards en Europe.

Encore relativement discret auprès du grand public, l’international autrichien est pourtant devenu l’un des joueurs les plus influents de son club. Surnommé par certains observateurs le « Mozart discret de Brême », Schmid est aujourd’hui le véritable chef d’orchestre de l’animation offensive du Werder.

Dans l’optique d’un éventuel départ de Mason Greenwood lors du mercato, l’OM pourrait difficilement ignorer un profil aussi complet. À 26 ans, le joueur possède des qualités qui correspondent parfaitement aux exigences du football moderne : créativité, capacité à éliminer balle au pied, vision du jeu et faculté à accélérer les transitions offensives.

Le profil idéal pour l’après Greenwood

Le style de Romano Schmid semble même taillé pour le football prôné par Bruno Genesio. Très à l’aise entre les lignes, capable d’évoluer en numéro 10, sur un côté ou en soutien de l’attaquant, l’Autrichien offre une polyvalence précieuse.

Son principal point fort reste sa capacité à faire progresser le jeu. Schmid aime recevoir le ballon sous pression, casser les lignes par la passe ou le dribble et apporter du mouvement dans les trente derniers mètres. Des caractéristiques qui le distinguent particulièrement parmi les milieux offensifs de Bundesliga.

Les statistiques avancées le placent notamment parmi les meilleurs joueurs de son championnat dans plusieurs secteurs clés :

Les passes clés

Les dribbles réussis

La progression du ballon vers l’avant

Un style vertical et ambitieux qui colle parfaitement à l’identité offensive recherchée par de nombreux clubs européens.

Une opportunité à saisir pour l’OM

Sous contrat pour encore une saison avec le Werder Brême, Romano Schmid est aujourd’hui estimé à environ 15 millions d’euros. Une situation contractuelle qui pourrait inciter son club à envisager une vente afin d’éviter un départ libre dans un an. Avec ses 22 sélections avec l’Autriche, son expérience du haut niveau allemand et sa marge de progression encore intéressante, le joueur coche de nombreuses cases pour un club ambitieux.

Si l’avenir de Mason Greenwood reste incertain, l’OM pourrait trouver en Romano Schmid un successeur crédible, capable d’apporter de la créativité et du dynamisme à l’attaque marseillaise. Son nom n’agite pas encore les rumeurs du Vélodrome, mais ses performances récentes pourraient rapidement changer la donne.