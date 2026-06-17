Leader du RC Lens au cours de la saison écoulée, Florian Thauvin (33 ans) a envoyé un premier message à son futur entraîneur Dino Toppmöller depuis son lieu de vacances.

Avant de retrouver la rigueur du Nord, Florian Thauvin savoure pleinement son été. À 33 ans, le meneur de jeu du RC Lens reste l’un des cadres du vestiaire artésien, et son été ne passe pas inaperçu, même à distance. Sur Instagram, Charlotte Pirroni a partagé plusieurs séquences des vacances du couple en Corse. Au programme : bateau, plongée, repas au soleil et moments de détente entre amis. Une ambiance paisible qui contraste avec l’intensité du football professionnel, et qui illustre parfaitement la coupure nécessaire avant la reprise.

Un été sous le signe de la sérénité pour Thauvin

Pour Thauvin, cette période de repos tombe à point nommé. Leader technique du RC Lens la saison passée, il sort d’un exercice exigeant où il a souvent été attendu comme un élément décisif dans les temps forts de son équipe. Ces images de vacances traduisent une forme de décompression totale avant de retrouver un nouvel environnement sportif sous les ordres de Dino Toppmöller, récemment annoncé dans le projet lensois.

Même à distance, ces moments de vie estivale n’ont pas échappé aux supporters, toujours attentifs aux faits et gestes de leurs joueurs sur les réseaux sociaux. Cette séquence relayée sur Instagram peut être perçue comme une manière indirecte de montrer un joueur serein et prêt à aborder la reprise dans les meilleures conditions.

Toppmöller déjà attentif à ses cadres au RC Lens ?

Le couple Thauvin profite de la Méditerranée dans une atmosphère détendue, loin de la pression des terrains. Une image qui peut rassurer le futur staff du RC Lens sur l’état d’esprit du joueur à l’approche de la préparation estivale. De son côté, Dino Toppmöller suivra forcément avec attention le retour de ses cadres, dont Thauvin, qui devrait occuper un rôle important dans son dispositif.

La préparation estivale sera l’occasion de poser les bases du nouveau projet du RC Lens, avec l’ambition de maintenir un haut niveau d’exigence et de compétitivité. En attendant, Florian Thauvin profite. Et ces images de vacances en Corse viennent rappeler qu’avant la reprise, même les leaders ont besoin de couper pour mieux repartir.