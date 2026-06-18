Auteur d’un doublé contre la Croatie (3-2), Harry Kane a fait aussi bien que Kylian Mbappé contre le Sénégal (3-1). Les buteurs répondent présent lors de cette Coupe du Monde 2026.

Les stars sont déjà au rendez-vous à la Coupe du Monde. Après Kylian Mbappé, double buteur lors de la victoire de l’équipe de France contre le Sénégal (3-1), Harry Kane a brillé à son tour avec l’Angleterre face à la Croatie (4-2). L’attaquant du Bayern Munich a signé un doublé précieux et confirmé qu’il comptait bien jouer un rôle majeur dans ce Mondial 2026.

Kane voit double

Dès la 12e minute, le capitaine anglais a ouvert le score sur penalty. Une réalisation particulière puisque Kane avait vu sa première tentative repoussée avant d’obtenir le droit de retirer son tir. L’attaquant ne s’est pas fait prier pour transformer sa seconde chance et lancer idéalement les siens. Très actif dans le jeu et constamment dangereux dans la surface adverse, Kane a ensuite doublé la mise juste avant la pause. Sur un corner parfaitement frappé par Declan Rice depuis le côté gauche, le buteur anglais a placé une reprise de la tête imparable pour le gardien croate (42e).

Lineker égalé

Au-delà de son impact immédiat sur la rencontre, Harry Kane continue également de faire tomber les statistiques. Avec ces deux nouvelles réalisations, il atteint désormais la barre impressionnante des 69 buts inscrits cette saison en cumulant ses performances en club et en sélection. Un total qui lui permet d’établir un nouveau record pour un joueur anglais sur un même exercice, dépassant les 67 buts de Dixie Dean lors de la saison 1927-1928. Kane rejoint également une autre légende du football anglais. Grâce à son doublé contre la Croatie, il totalise désormais dix buts en Coupe du Monde et égale ainsi Gary Lineker au sommet du classement des meilleurs buteurs anglais de l’histoire du tournoi.

Une finale avant l’heure ?

Surtout, l’attaquant du Bayern Munich a démontré qu’il était déjà prêt pour les grands rendez-vous. Comme Mbappé avec les Bleus ou Lionel Messi avec l’Argentine, Kane a immédiatement répondu présent dès son premier match dans la compétition. Une réponse cinglante à ceux qui se demandaient quelle star prendrait les commandes de ce Mondial. Avec des leaders offensifs déjà aussi efficaces, cette Coupe du Monde 2026 promet une lutte spectaculaire entre les plus grands buteurs de la planète. Et Harry Kane a clairement annoncé la couleur.