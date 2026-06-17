Si une frange des supporters de l’ASSE ne veut plus de Gautier Larsonneur (29 ans), un de ses coéquipiers a été prié de quitter le Forez au mercato estival.

L’avenir d’Abdoulaye Kanté s’assombrit à l’ASSE. Prêté la saison dernière par Middlesbrough, le milieu de terrain de 20 ans a connu des fortunes diverses sous le maillot vert. Capable de réaliser des prestations convaincantes par moments, il n’a toutefois jamais totalement réussi à s’imposer comme un élément incontournable de l’effectif stéphanois. Et les supporters semblent avoir tranché.

Kanté poussé vers la sortie ?

À travers un sondage publié par But!, les fans de l’ASSE ont été invités à se prononcer sur une éventuelle levée de l’option d’achat du joueur, estimée à 3 millions d’euros. Le résultat est sans appel : 53,8 % des votants se montrent opposés à son transfert définitif, contre 46,2 % favorables à son maintien.

Une fin de saison compliquée Si Abdoulaye Kanté avait laissé entrevoir des qualités intéressantes lors de certaines rencontres, sa seconde partie de saison a nettement refroidi les observateurs. Moins influent dans le jeu, moins régulier dans ses performances et parfois en difficulté physiquement, le milieu de terrain a progressivement perdu du terrain dans l’esprit de nombreux supporters. Cette baisse de régime intervient au pire moment alors que l’ASSE doit désormais prendre une décision concernant son avenir.

Une décision qui revient à Cathro

L’arrivée d’Ian Cathro pourrait toutefois rebattre les cartes. Le nouvel entraîneur stéphanois va analyser l’ensemble de son effectif avant de valider les différents mouvements du mercato. Le technicien écossais pourrait voir chez Kanté un profil intéressant à développer, notamment grâce à son potentiel et à sa jeunesse. À l’inverse, il pourrait également privilégier d’autres pistes afin de reconstruire un milieu de terrain plus adapté à sa philosophie. Le chantier est vaste dans le Forez et chaque décision comptera dans la préparation de la saison prochaine.

Après le changement d’entraîneur, l’ASSE entre dans une période charnière de son histoire récente. Plusieurs dossiers importants doivent être réglés rapidement afin de bâtir un effectif capable de retrouver la Ligue 1. Celui d’Abdoulaye Kanté fait clairement partie des sujets prioritaires. Malgré un investissement raisonnable, les dirigeants savent que chaque euro comptera dans un été qui s’annonce particulièrement actif.