L’Espagne a connu une surprenante contre-performance face au Cap-Vert lors de la Coupe du Monde (0-0). Malgré ce résultat frustrant, Lamine Yamal a pu compter sur le soutien de ses proches, mais aussi sur la présence remarquée de l’influenceuse andalouse Inés Garcia.

L’Espagne ne s’attendait certainement pas à un tel scénario. Opposée au Cap-Vert dans le groupe H de la Coupe du Monde, la Roja a été tenue en échec (0-0) dans une rencontre où elle faisait pourtant figure de grande favorite. Ce résultat a forcément laissé des regrets aux joueurs espagnols, à commencer par Lamine Yamal. Attendu comme l’un des leaders offensifs de la sélection malgré son jeune âge, le prodige espagnol n’a pas réussi à faire basculer la rencontre en faveur des siens à son entrée en jeu (68e).

Une présence remarquée en tribunes

Au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, plusieurs proches du joueur avaient fait le déplacement pour l’encourager. Sa famille était notamment présente afin de le soutenir dans ce rendez-vous important de la phase de groupes. L’attention s’est également portée sur la présence d’Inés Garcia.

L’influenceuse sévillane a été aperçue aux côtés de l’entourage de la star espagnole durant la rencontre, alimentant immédiatement les discussions sur les réseaux sociaux. Après le coup de sifflet final et la déception du résultat, sa présence a été largement commentée par les médias espagnols spécialisés dans l’actualité des célébrités et du football.

L’Espagne déjà sous pression

Ce faux pas face au Cap-Vert complique légèrement la situation de la sélection espagnole dans le groupe H. Même si rien n’est encore joué, la Roja devra rapidement réagir lors de ses prochaines sorties pour éviter toute mauvaise surprise dans la course à la qualification. Pour Lamine Yamal, l’objectif sera désormais de tourner rapidement la page afin de retrouver son influence habituelle sur le jeu espagnol.

À seulement 18 ans, l’attaquant continue de porter une partie importante des espoirs de son pays dans cette compétition mondiale. Le soutien de son entourage pourrait d’ailleurs jouer un rôle important dans cette période où chaque match compte davantage. Après ce coup d’arrêt inattendu contre le Cap-Vert, le phénomène espagnol espère désormais retrouver le sourire lors de la prochaine rencontre de la Roja.