Pronostic Angleterre – Croatie : un choc aux allures de finale de groupe !

Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre l’Angleterre et la Croatie, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

L’Angleterre sera l’un des derniers grands favoris à faire son entrée dans la Coupe du monde 2026. Pour leur premier rendez-vous dans la compétition, les Three Lions affronteront ce mercredi à 22h la Croatie dans une affiche qui s’annonce particulièrement relevée. Demi-finalistes en 2018 puis quarts de finalistes en 2022, les Anglais espèrent cette fois franchir un nouveau cap et débuter leur tournoi par une victoire face à un adversaire toujours redoutable sur la scène internationale.

Coupe du monde 2026 – Angleterre vs Croatie

Mercredi 17 juin 2026 · 22h · AT&T Stadium

Angleterre : l’objectif est clair, aller au bout

Depuis plusieurs compétitions internationales, l’Angleterre s’impose comme l’une des nations les plus régulières du football mondial. Demi-finaliste du Mondial 2018, quart de finaliste en 2022 et finaliste de deux Euros consécutifs, la sélection anglaise semble plus proche que jamais de mettre fin à sa longue attente depuis son unique sacre mondial en 1966.

Les Three Lions disposent aujourd’hui d’un effectif impressionnant. Entre les cadres expérimentés et une nouvelle génération particulièrement talentueuse, peu de sélections peuvent rivaliser avec la profondeur de banc anglaise. Dans tous les secteurs du jeu, l’Angleterre possède des joueurs capables de faire basculer une rencontre.

Cette entrée en matière contre la Croatie constituera déjà un premier test important. Les Anglais devront rapidement trouver leur rythme et confirmer leur statut de favoris dans un groupe qui pourrait se révéler plus compliqué qu’il n’y paraît.

Une victoire permettrait également d’envoyer un message fort à leurs concurrents dès la première journée.

Croatie : encore capable de jouer les trouble-fêtes

Malgré le vieillissement progressif de plusieurs cadres historiques, la Croatie reste une nation qu’aucune grande sélection n’aime affronter dans les grands rendez-vous. Finalistes en 2018 puis troisièmes en 2022, les Vatreni ont démontré qu’ils savaient se transcender lors des Coupes du monde.

Même si Luka Modric approche de la fin de son aventure internationale, la Croatie continue de s’appuyer sur une culture de la compétition particulièrement forte. Son milieu de terrain reste l’un des plus techniques d’Europe et son expérience collective demeure un atout considérable.

Face à l’Angleterre, les Croates devraient accepter de subir certaines séquences de possession tout en cherchant à exploiter les espaces laissés dans le dos de la défense adverse. Leur capacité à gérer les temps faibles pourrait être l’une des clés du match.

Un résultat positif face à l’un des favoris du tournoi constituerait déjà une excellente opération dans la course aux huitièmes de finale.

Les confrontations entre les deux nations

L’Angleterre et la Croatie se connaissent parfaitement après plusieurs affrontements marquants lors des dernières années.

Sur les dernières confrontations :

Angleterre : 4 victoires

Croatie : 2 victoires

Match nul : 1

Les Anglais gardent notamment en mémoire leur succès lors de l’Euro 2021, tandis que les Croates restent célèbres pour leur victoire en demi-finale de la Coupe du monde 2018.

Les compos probables

La compo probable de l’Angleterre : Pickford – James, Konsa, Guéhi, O’Reilly – Anderson, Rice – Saka, Bellingham, Gordon – Kane.

Absents : Maguire, Alexander-Arnold, Foden, Palmer, Gallagher, Bowen (non convoqués).

La compo probable de la Croatie : Livakovic – Sutalo, Vuskovic, Gvardiol – Stanisic, Modric, Kovacic, Perisic – Mario Pasalic, Kramaric – Budimir.

Absents : Majer, Ivanovic, Sosa, Juranovic (non convoqués).

Les joueurs à suivre

Jude Bellingham (Angleterre) : Déjà considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain du monde, le joueur du Real Madrid sera l’un des leaders techniques des Three Lions. Sa capacité à casser les lignes, à se projeter dans la surface et à peser dans les grands rendez-vous pourrait faire la différence.

Luka Modric (Croatie) : À 40 ans, la légende croate continue d’incarner l’âme de sa sélection. Son expérience, sa vision du jeu et sa qualité technique seront précieuses pour aider les Vatreni à rivaliser avec les Anglais.

Les tendances des cotes : avantage à l’Angleterre

Issue Cote Victoire de l’Angleterre 1,72 Match nul 3,60 Victoire de la Croatie 5,10

Les bookmakers donnent l’avantage aux Three Lions, mais sans les considérer comme ultra-favoris. La réputation de la Croatie dans les grandes compétitions explique cette certaine prudence.

Nos pronostics pour Angleterre – Croatie

Les deux équipes marquent : L’Angleterre possède un potentiel offensif considérable, mais la Croatie dispose encore de suffisamment de qualité technique pour se procurer des occasions et trouver la faille.

Match nul à la mi-temps : Cette affiche oppose deux sélections expérimentées qui devraient avant tout chercher à ne pas perdre pour leur entrée en lice. La prudence pourrait dominer les premières quarante-cinq minutes.

Score possible

2-1 pour l’Angleterre : La Croatie devrait une nouvelle fois démontrer qu’elle reste une équipe redoutable dans les grands tournois. Toutefois, la jeunesse, l’intensité et la qualité offensive des Three Lions pourraient finir par faire la différence. Dans une rencontre serrée et disputée, l’Angleterre semble avoir les armes pour prendre les trois points et lancer idéalement sa Coupe du monde 2026.