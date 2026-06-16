Pronostic Portugal – RD Congo : Cristiano Ronaldo déjà décisif pour son entrée en lice ?

Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre le Portugal et la République Démocratique du Congo, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Le Portugal de Cristiano Ronaldo débutera sa Coupe du monde 2026 ce mercredi (19h) avec une confrontation face à la République démocratique du Congo. Toujours à la recherche du premier sacre mondial de son histoire, la Seleção aborde cette compétition avec de grandes ambitions et l’espoir de transformer son statut d’outsider régulier en véritable prétendant au titre. Face à une sélection congolaise ambitieuse, les Portugais tenteront de démarrer leur tournoi de la meilleure des manières en prenant les trois points dès cette première journée.

Coupe du monde 2026 – Portugal vs RD Congo

Mercredi 17 juin 2026 · 19h · NRG Stadium

Portugal : l’heure de confirmer les ambitions

Depuis plusieurs années, le Portugal s’est installé parmi les nations les plus compétitives du football mondial. Vainqueurs de l’Euro 2016 puis de la Ligue des Nations, les Portugais disposent d’une génération particulièrement talentueuse qui nourrit l’espoir de décrocher enfin un premier titre mondial.

Même si Cristiano Ronaldo approche de la fin de son exceptionnelle carrière, la Seleção ne dépend plus uniquement de son capitaine. Autour de lui gravitent désormais plusieurs joueurs majeurs du football européen, capables de faire la différence dans tous les secteurs du jeu.

Le Portugal possède notamment l’un des milieux de terrain les plus complets de la compétition, ainsi qu’une profondeur offensive impressionnante. Cette richesse permet aux hommes de Roberto Martínez d’aborder cette Coupe du monde avec de véritables ambitions.

Pour cette première rencontre, l’objectif sera simple : prendre rapidement les commandes du groupe et envoyer un premier signal à la concurrence. Une victoire convaincante permettrait également aux Portugais de prendre confiance avant les affiches plus relevées qui les attendent.

RD Congo : l’outsider qui veut surprendre

La République démocratique du Congo retrouve la Coupe du monde avec l’ambition de montrer qu’elle a franchi un cap sur la scène internationale. Les Léopards disposent d’une génération intéressante composée de plusieurs joueurs évoluant dans les principaux championnats européens.

Si l’écart de niveau avec le Portugal paraît important sur le papier, la sélection congolaise possède certaines qualités capables de gêner son adversaire. Son impact athlétique, sa vitesse dans les transitions et son enthousiasme pourraient notamment poser des problèmes à la défense portugaise.

Face à l’un des favoris du groupe, les Congolais devraient adopter une approche prudente tout en cherchant à profiter des espaces laissés par les Portugais. L’objectif sera avant tout de rester dans le match le plus longtemps possible.

Un résultat positif constituerait déjà un immense exploit et placerait immédiatement les Léopards dans une position très favorable pour la qualification.

Les confrontations entre les deux nations

Le Portugal et la République démocratique du Congo ne se sont jamais affrontés en compétition officielle majeure.

Sur les confrontations :

Portugal : 0 victoire

RD Congo : 0 victoire

Match nul : 0

Cette rencontre constituera donc une première historique entre les deux sélections.

Les compos probables

La compo probable du Portugal : D. Costa – Cancelo, Dias, Inacio, Mendes – J. Neves, Vitinha, Fernandes – B. Silva, Ronaldo, Neto.

Absents : Horta, Goncalves, Silva, Mora, Palhinha (non convoqués).

La compo probable de la RD Congo : Mpasi-Nzau – Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kayembe – Mukau, Moutoussamy, Sadiki – Elia, Bakambu, Mbuku.

Absents : Bushiri, Nkagia, Stroykens (blessés, forfait pour la compétition), Diangana, Essende, Balikwisha (non convoqués).

Les joueurs à suivre

Cristiano Ronaldo (Portugal) : Même à 41 ans, Cristiano Ronaldo reste l’attraction principale de cette sélection portugaise. Pour ce qui pourrait être sa dernière Coupe du monde, le quintuple Ballon d’Or voudra marquer les esprits dès son entrée en lice. Redoutable dans la surface, toujours aussi décisif dans les grands rendez-vous et porté par une motivation hors norme, le capitaine de la Seleção rêve d’ajouter le seul grand trophée qui manque encore à son immense palmarès.

Cédric Bakambu (RD Congo) : Meilleur buteur de l’histoire de la sélection congolaise, l’attaquant des Léopards sera l’une des principales menaces pour la défense portugaise. Grâce à son expérience du très haut niveau, son sens du placement et sa capacité à faire la différence sur peu d’occasions, Bakambu pourrait être l’homme capable de faire douter les Portugais. Si la RD Congo veut créer l’exploit, une grande prestation de son numéro 17 sera probablement indispensable.

Les tendances des cotes : avantage net au Portugal

Issue Cote Victoire du Portugal 1,22 Match nul 5,80 Victoire de la RD Congo 11,50

Les bookmakers accordent une confiance importante au Portugal avant cette rencontre. La Seleção figure parmi les grands favoris du groupe et une contre-performance constituerait une véritable surprise.

Nos pronostics pour Portugal – RD Congo

Victoire du Portugal avec plus de 2,5 buts dans le match : La qualité offensive portugaise semble largement supérieure. Face à une équipe congolaise qui pourrait se découvrir en seconde période, les occasions devraient être nombreuses.

Cristiano Ronaldo buteur : Pour son entrée dans la compétition, le capitaine portugais pourrait profiter de sa science du placement pour trouver le chemin des filets et lancer idéalement son Mondial.

Score possible

3-0 pour le Portugal : Même si la RD Congo possède plusieurs joueurs capables de faire des différences individuelles, l’écart semble conséquent face à une sélection portugaise extrêmement complète. Plus expérimentés et supérieurs techniquement, les hommes de Roberto Martínez paraissent en mesure de s’imposer assez largement pour prendre la tête du groupe dès cette première journée.