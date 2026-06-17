Pronostic Suisse – Bosnie-Herzégovine : la Nati en danger pour sa qualification ?

Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre la Suisse et la Bosnie-Herzégovine, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Rattrapée dans les derniers instants de la rencontre par le Qatar (1-1), la Suisse a manqué son entrée en lice à la Coupe du monde 2026. Pour son deuxième match de poule, la Nati affrontera ce jeudi (21h) la Bosnie-Herzégovine, qui a elle aussi concédé un match nul face au Canada (1-1) lors de son premier match. Une défaite est donc interdite pour les Suisses dans la course à la qualification pour les 16es de finale du Mondial.

Coupe du monde 2026 – Suisse vs Bosnie-Herzégovine

Jeudi 18 juin 2026 · 21h · SoFi Stadium

Suisse : réagir immédiatement

Habituée à franchir le premier tour des grandes compétitions internationales, la Suisse a laissé filer deux points précieux contre le Qatar lors de la première journée. Longtemps devant au score, les Helvètes ont finalement été rejoints dans les dernières minutes et se retrouvent déjà sous pression dans ce groupe B.

La sélection dirigée par Murat Yakin possède pourtant les arguments pour viser les huitièmes de finale. Entre l’expérience de plusieurs cadres et une génération qui évolue dans les meilleurs championnats européens, la Nati dispose d’un effectif équilibré capable de rivaliser avec de nombreuses nations.

Face à la Bosnie-Herzégovine, les Suisses devraient chercher à imposer rapidement leur maîtrise technique et leur possession. Une victoire leur permettrait de reprendre leur destin en main avant la dernière journée de la phase de groupes.

Bosnie-Herzégovine : confirmer les promesses

Pour sa première participation à une Coupe du monde depuis de longues années, la Bosnie-Herzégovine a montré un visage séduisant lors de son match face au Canada. Les Bosniens ont su répondre au défi physique imposé par les Nord-Américains et ont décroché un point qui pourrait compter au moment du décompte final.

Cette équipe bosnienne s’appuie sur un collectif discipliné et sur plusieurs joueurs évoluant dans les grands championnats européens. Sans posséder de véritable superstar, elle compense par une forte solidarité et une organisation tactique souvent difficile à contourner.

Face à la Suisse, la Bosnie pourrait adopter une approche prudente en laissant le ballon à son adversaire avant de miser sur les transitions rapides pour faire la différence. Un nouveau résultat positif placerait les Dragons dans une position très favorable avant la dernière journée.

Les confrontations entre les deux nations

La Suisse et la Bosnie-Herzégovine se sont affrontées qu’à une seul reprise dans leur histoire. C’était en 2016, les Bosniens s’étaient alors imposés (0-2) en match amical.

Sur les dernières confrontations :

Suisse : 0 victoire

Bosnie-Herzégovine : 1 victoire

Match nul : 0

Les compos probables

La compo probable de la Suisse : Kobel – Elvedi, Akanji, Rodriguez – Aebischer, Zakaria, Xhaka, Freuler – Ndoye, Embolo, Vargas.

Absent : Aucun.

La compo probable de la Bosnie-Herzégovine : Vasilj – Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac – Bajraktarevic, Tahirovic, Basic, Memic – Demirovic, Lukic.

Absent : Aucun.

Incertain : Tabakovic (blessé).

Les joueurs à suivre

Granit Xhaka (Suisse) : Véritable patron du milieu de terrain suisse, le capitaine helvète sera chargé de dicter le tempo de la rencontre. Son expérience et sa qualité de passe pourraient être déterminantes dans un match où la Suisse devrait avoir la maîtrise du ballon.

Ermedin Demirovic (Bosnie-Herzégovine) : L’attaquant bosnien représente l’une des principales menaces offensives de sa sélection. Sa mobilité et sa capacité à prendre la profondeur pourraient poser des problèmes à la défense suisse.

Les tendances des cotes : la Suisse largement favorite

Issue Cote Victoire de la Suisse 1,54 Match nul 4,35 Victoire de la Bosnie-Herzégovine 6,20

Les bookmakers accordent une nette confiance à la Nati avant cette deuxième journée de la phase de groupes. Malgré son match nul frustrant face au Qatar (1-1), la Suisse conserve un statut de favorite grâce à son expérience des grandes compétitions et à la qualité de son effectif. De son côté, la Bosnie-Herzégovine devra réaliser un véritable exploit pour faire tomber les Helvètes et se rapprocher des 16es de finale.

Nos pronostics pour Suisse – Bosnie-Herzégovine

La Suisse gagne sans encaisser de but : La Nati devrait prendre le contrôle du match et possède suffisamment de qualité défensive pour contenir une attaque bosnienne qui n’a pas énormément de références au plus haut niveau international.

La Suisse mène à la mi-temps : Après avoir laissé échapper la victoire face au Qatar, les Helvètes devraient aborder cette rencontre avec beaucoup d’intensité et chercher à faire rapidement la différence.

Score possible

2-0 pour la Suisse : Supérieurs sur le papier et sous pression après leur faux pas de la première journée, les Suisses semblent avoir les armes pour s’imposer assez confortablement. La Bosnie-Herzégovine devrait opposer une belle résistance, mais la profondeur de banc et l’expérience de la Nati pourraient faire la différence au fil de la rencontre.