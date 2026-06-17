OM : un retour inattendu qui plombe le mercato marseillais !

L’Olympique de Marseille espérait peut-être voir Sassuolo passer à l’action. Ce ne sera finalement pas le cas. Prêté en Italie, Ulisses Garcia va revenir à l’OM cet été, mais son avenir semble déjà bouché dans la cité phocéenne.

Selon les informations d’Antonio Parrotto, Sassuolo a décidé de ne pas exercer la clause de rachat fixée à 3,5 millions d’euros pour l’arrière gauche suisse. Une décision qui peut surprendre au regard de ses bonnes performances, mais qui oblige désormais Marseille à gérer un nouveau dossier sensible sur le mercato.

Sassuolo ne lèvera pas l’option

Ulisses Garcia avait pourtant réussi à retrouver du rythme en Italie. Son passage à Sassuolo lui a permis d’enchaîner, de montrer un visage plus convaincant et de rappeler qu’il restait un joueur fiable dans un cadre différent.

Mais malgré ce rendement intéressant, le club italien a tranché. La clause de rachat de 3,5 millions d’euros ne sera pas activée.

Pour l’OM, c’est une mauvaise nouvelle sur le plan financier. Marseille aurait pu récupérer une somme correcte pour un joueur qui ne semble plus vraiment entrer dans les plans. À la place, le club va devoir trouver une autre solution.

Un retour à Marseille… mais pas pour rester

Ulisses Garcia va donc revenir à l’Olympique de Marseille cet été. Mais sauf énorme retournement de situation, son avenir ne devrait pas s’écrire au Vélodrome.

L’arrière gauche est sous contrat jusqu’en juin 2026. Autrement dit, l’OM se retrouve face à une situation claire : soit trouver un point de chute définitif rapidement, soit prendre le risque de voir le joueur partir libre dans un an.

Dans un mercato où le club cherche à réduire son effectif et à faire rentrer de l’argent, Garcia fait partie des dossiers à régler vite.

L’OM devra accepter un prix réduit

Le problème, c’est que Marseille ne sera pas en position de force. Avec un contrat qui se termine en 2026 et une option non levée par Sassuolo, l’OM devra probablement revoir ses exigences à la baisse.

Le club phocéen ne pourra sans doute pas espérer un gros chèque. Mais même une vente à moindre coût pourrait avoir son importance. Elle permettrait au moins d’éviter une perte sèche l’été prochain et surtout d’économiser un salaire dans un effectif qui doit être allégé.

Dans ce dossier, l’objectif sera donc moins de réaliser une grosse plus-value que de limiter les dégâts.

Un dossier de plus pour Grégory Lorenzi

Pour Grégory Lorenzi, ce retour complique encore un peu plus le chantier marseillais. L’OM doit vendre, réduire sa masse salariale et construire un effectif plus cohérent. Le cas Ulisses Garcia s’inscrit parfaitement dans cette logique.

Le joueur n’a pas démérité en Italie, mais il ne semble pas avoir regagné une vraie place dans le projet marseillais. Marseille devra donc lui trouver une porte de sortie définitive, idéalement avant que le dossier ne traîne pendant tout l’été.

Garcia, symbole du grand ménage à venir

L’histoire d’Ulisses Garcia à l’OM pourrait donc se terminer sans éclat. Recruté pour apporter une solution sur le côté gauche, le Suisse n’a jamais vraiment réussi à s’imposer durablement à Marseille. Son prêt à Sassuolo aurait pu ouvrir une sortie simple, mais la décision du club italien change la donne.

Désormais, l’OM doit reprendre la main. Garcia va revenir, mais pas pour s’installer. À un an de la fin de son contrat, son départ semble presque inévitable.

Marseille ne touchera probablement pas les 3,5 millions d’euros espérés. Mais dans la situation actuelle, économiser un salaire et éviter un départ libre pourrait déjà ressembler à une petite victoire.