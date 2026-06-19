Pronostic Allemagne – Côte d’Ivoire : les Éléphants vont-ils faire tomber la Mannschaft ?

Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre l’Allemagne et la Côte d’Ivoire, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Auteur du plus gros carton de la première journée de la Coupe du monde 2026 face à Curaçao (7-1), l’Allemagne a parfaitement lancé son tournoi. La tâche s’annonce toutefois bien plus relevée ce samedi (22h) avec un duel face à la Côte d’Ivoire, victorieuse de l’Équateur (1-0) lors de son entrée en lice. Cette affiche entre les deux leaders du groupe E pourrait déjà s’avérer décisive dans la course à la première place et à la qualification pour les 16es de finale.

Coupe du monde 2026 – Allemagne vs Côte d’Ivoire

Samedi 20 juin 2026 · 22h · BMO Field

Allemagne : confirmer son statut

L’Allemagne n’aurait pas pu rêver meilleur départ dans cette Coupe du monde. Opposés à Curaçao lors de la première journée, les hommes de Julian Nagelsmann ont déroulé leur football et envoyé un message à l’ensemble de leurs concurrents avec une victoire spectaculaire (7-1).

Au-delà du résultat, c’est surtout la qualité du jeu proposé qui a marqué les observateurs. Rapides dans les transitions, inspirés techniquement et particulièrement efficaces devant le but, les Allemands ont semblé retrouver le visage d’une nation capable d’aller très loin dans la compétition.

Face à la Côte d’Ivoire, le défi sera cependant bien différent. La Mannschaft devrait avoir davantage le ballon mais devra se méfier des qualités athlétiques et de la vitesse des attaquants ivoiriens.

Un nouveau succès permettrait aux quadruples champions du monde de prendre une sérieuse option sur la qualification avant même la dernière journée.

Côte d’Ivoire : un vrai test grandeur nature

Les Éléphants ont parfaitement négocié leur premier rendez-vous dans ce Mondial en venant à bout de l’Équateur (1-0). Sans forcément briller offensivement, les champions d’Afrique ont affiché beaucoup de maîtrise et une solidité défensive intéressante.

Cette sélection ivoirienne possède de nombreux atouts. Entre sa puissance physique, sa qualité dans les duels et plusieurs individualités capables de faire basculer une rencontre sur une action, elle dispose des armes nécessaires pour inquiéter n’importe quelle équipe.

Le défi sera toutefois d’une tout autre ampleur face à l’Allemagne. Les hommes d’Emerse Faé devront probablement accepter de subir certaines séquences et se montrer redoutables dans les phases de transition.

Un résultat positif placerait la Côte d’Ivoire dans une position idéale en vue d’une qualification pour les 16es de finale.

Les confrontations entre les deux nations

Les oppositions entre l’Allemagne et la Côte d’Ivoire restent peu nombreuses sur la scène internationale.

Sur leurs confrontations récentes :

Allemagne : 1 victoire

Côte d’Ivoire : 0 victoire

Match nul : 0

Les compos probables

La compo probable de l’Allemagne : Neuer – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown – Nmecha, Pavlovic – Sané, Musiala, Wirtz – Havertz.

Absent : Aucun.

La compo probable de la Côte d’Ivoire : Fofana – Doué, Singo, Ndicka, Konan – Diallo, Fofana, Kessié, Diomandé – Pépé, Bonny.

Absent : Aucun.

Les joueurs à suivre

Jamal Musiala (Allemagne) : Déjà buteur lors du large succès allemand contre Curaçao (7-1), le meneur offensif du Bayern Munich a une nouvelle fois démontré toute l’étendue de son talent. Capable d’éliminer plusieurs adversaires sur un simple changement de rythme et de créer le danger à tout moment, Musiala sera l’un des principaux atouts de la Mannschaft pour faire sauter le verrou ivoirien.

Amad Diallo (Côte d’Ivoire) : Lui aussi a trouvé le chemin des filets lors de la victoire des Éléphants face à l’Équateur (1-0). Très en vue ces derniers mois, l’ailier ivoirien apporte vitesse, percussion et imprévisibilité au secteur offensif de sa sélection. Dans un match où la Côte d’Ivoire devrait avoir davantage d’espaces à exploiter en contre, ses accélérations pourraient mettre la défense allemande en grande difficulté.

Les tendances des cotes : avantage à l’Allemagne

Issue Cote Victoire de l’Allemagne 1,55 Match nul 4,10 Victoire de la Côte d’Ivoire 6,20

Les bookmakers placent logiquement l’Allemagne dans la peau du grand favori de cette rencontre. Impressionnante face à Curaçao, la Mannschaft a rassuré sur son potentiel offensif et semble disposer d’un effectif supérieur à celui des Ivoiriens. La Côte d’Ivoire reste néanmoins une équipe difficile à manœuvrer et pourrait profiter du moindre relâchement allemand pour créer la surprise.

Nos pronostics pour Allemagne – Côte d’Ivoire

L’Allemagne gagne et moins de 4,5 buts dans le match : Les Allemands devraient logiquement prendre le dessus, mais la solidité défensive ivoirienne pourrait empêcher un nouveau festival offensif comme lors de la première journée.

Florian Wirtz décisif : Très en forme depuis plusieurs mois, le meneur allemand possède toutes les qualités pour être impliqué sur au moins un but de son équipe.

Score possible

2-0 pour l’Allemagne : Plus complète collectivement et portée par la confiance accumulée lors de son large succès contre Curaçao, la Mannschaft semble avoir les moyens d’enchaîner une deuxième victoire. La Côte d’Ivoire devrait opposer une belle résistance, mais les Allemands paraissent disposer d’un supplément de maîtrise susceptible de faire la différence dans les moments importants.