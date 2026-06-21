OM, RC Lens, Stade Rennais Mercato : gros rebondissement pour Malang Sarr à Marseille !

L’agent de Malang Sarr n’aurait en réalité pas rencontré l’OM.

Ardemment courtisé cet été, étant libre de tout contrat après deux belles saisons du côté du RC Lens, Malang Sarr est notamment suivi en France par l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais en marge du mercato estival. Et ces dernières heures, des rumeurs rapprochent le défenseur central franco-sénégalais de l’OM. Selon les informations du journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, l’agent de Malang Sarr aurait récemment eu une réunion avec des représentants du club olympien afin d’évoquer une possible arrivée libre à Marseille.

Une réunion entre l’OM et le clan Malang Sarr démentie !

Information fermement démentie sur X par Mohamed Toubache-Ter. Selon l’insider, il n’y aurait eu aucune réunion entre l’OM et le représentant du joueur de 27 ans. Cela ne veut toutefois pas dire que le club phocéen n’est pas intéressé par Malang Sarr, qui resterait une piste surveillée par les dirigeants marseillais pour renforcer leur secteur défensif cet été.

De son côté, le défenseur central lensois espèrerait pour le moment rejoindre une équipe qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions, et idéalement évoluant en Premier League, comme révélé par le journaliste de Foot Mercato Santi Aouna.