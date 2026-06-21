À LA UNE DU 21 JUIN 2026
[08:00]Stade Rennais Mercato : les deux nouvelles priorités de Haise sont connues !
[07:30]Pronostic Norvège – Sénégal : la Norvège peut-elle conserver la tête devant les Bleus ?
[07:00]OM, RC Lens, Stade Rennais Mercato : gros rebondissement pour Malang Sarr à Marseille !
[06:30]Pronostic France – Irak : un carton des Bleus pour valider leur billet pour les 16es ?
[06:00]ASSE Mercato : trois nouveaux cadors débarquent pour Stassin !
[05:30]Pronostic Argentine – Autriche : après son triplé, Messi va-t-il récidiver ?
[00:01]Mondial 2026 : l’Allemagne arrache la victoire face à la Côte d’Ivoire dans un match exceptionnel !
[23:42]OM : on sait enfin quand l’arrivée de Genesio sera officialisée !
[23:17]Stade Rennais Mercato : une révélation du Mondial 2026 envoyée à Rennes !
[22:54]ASSE Mercato : un numéro 9 en approche chez les Verts ?

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM, RC Lens, Stade Rennais Mercato : gros rebondissement pour Malang Sarr à Marseille !

Par Fabien Chorlet - 21 Juin 2026, 07:00
Malang Sarr

L’agent de Malang Sarr n’aurait en réalité pas rencontré l’OM.

Ardemment courtisé cet été, étant libre de tout contrat après deux belles saisons du côté du RC Lens, Malang Sarr est notamment suivi en France par l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais en marge du mercato estival. Et ces dernières heures, des rumeurs rapprochent le défenseur central franco-sénégalais de l’OM. Selon les informations du journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, l’agent de Malang Sarr aurait récemment eu une réunion avec des représentants du club olympien afin d’évoquer une possible arrivée libre à Marseille.

Une réunion entre l’OM et le clan Malang Sarr démentie !

Information fermement démentie sur X par Mohamed Toubache-Ter. Selon l’insider, il n’y aurait eu aucune réunion entre l’OM et le représentant du joueur de 27 ans. Cela ne veut toutefois pas dire que le club phocéen n’est pas intéressé par Malang Sarr, qui resterait une piste surveillée par les dirigeants marseillais pour renforcer leur secteur défensif cet été.

De son côté, le défenseur central lensois espèrerait pour le moment rejoindre une équipe qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions, et idéalement évoluant en Premier League, comme révélé par le journaliste de Foot Mercato Santi Aouna.

OMRC LensStade Rennais

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : OM, RC Lens, Stade Rennais