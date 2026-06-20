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FRANCE

OM, RC Lens, Stade Rennais Mercato : ça chauffe entre Malang Sarr et l’OM ?

Par Fabien Chorlet - 20 Juin 2026, 20:05
Malang Sarr

L’agent de Malang Sarr aurait récemment tenu une réunion avec les représentants de l’OM.

En fin de contrat cet été avec le RC Lens, Malang Sarr ne devrait pas poursuivre son aventure chez les Sang et Or et semble se diriger vers un nouveau défi lors du mercato estival. Auteur d’une saison solide sous les couleurs lensoises, le défenseur de 27 ans a retrouvé de la régularité et a su relancer sa carrière après plusieurs expériences plus compliquées.

Ses performances n’ont d’ailleurs pas laissé insensibles plusieurs clubs en Europe et au Moyen-Orient. L’Olympique de Marseille, le Stade Rennais, l’Atlético de Madrid, Fenerbahçe ainsi que plusieurs formations de Premier League et d’Arabie saoudite suivraient de près sa situation.

Réunion entre l’OM et l’agent de Sarr !

L’OM aurait même déjà avancé ses pions dans ce dossier. Selon les informations du journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, l’agent de Malang Sarr aurait récemment rencontré des représentants du club marseillais afin d’évoquer une possible arrivée libre sur la Canebière cet été. Un intérêt qui confirme la volonté des dirigeants olympiens de renforcer leur secteur défensif lors de ce mercato estival.

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