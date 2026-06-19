Pronostic Pays-Bas – Suède : les Oranje déjà sous pression !

Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre les Pays-Bas et la Suède, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Tenus en échec par le Japon (2-2) lors de leur entrée en lice à la Coupe du monde 2026, les Pays-Bas n’ont déjà plus beaucoup de marge d’erreur. Les Oranje retrouveront la compétition ce vendredi (19h) avec un choc face à la Suède, impressionnante lors de la première journée avec un large succès contre la Tunisie (5-1). Une nouvelle contre-performance compliquerait sérieusement la tâche des Néerlandais dans la course à la qualification pour les 16es de finale.

Coupe du monde 2026 – Pays-Bas vs Suède

Vendredi 19 juin 2026 · 19h · NRG Stadium

Pays-Bas : réagir sans tarder

Considérés comme l’un des outsiders de cette Coupe du monde, les Néerlandais ont laissé une impression mitigée lors de leur premier match. Offensivement intéressants par séquences, ils ont toutefois affiché certaines fragilités défensives qui ont permis au Japon de revenir dans la rencontre.

Les Oranje disposent pourtant d’un effectif particulièrement talentueux, avec plusieurs joueurs évoluant dans les plus grands clubs européens. Leur capacité à monopoliser le ballon et à imposer leur rythme reste l’une de leurs principales forces.

Face à la Suède, les Pays-Bas devront afficher davantage de maîtrise et surtout gagner en efficacité dans les deux surfaces. Une victoire leur permettrait de reprendre la main dans un groupe F qui pourrait rapidement se resserrer.

Suède : confirmer le carton de la première journée

Peu de sélections ont autant impressionné que la Suède lors de leur entrée dans le tournoi. Avec cinq buts inscrits contre la Tunisie, les Scandinaves ont envoyé un message fort à leurs concurrents.

Cette sélection suédoise s’appuie sur un collectif bien rodé, capable d’allier discipline tactique et efficacité offensive. Son jeu direct et sa capacité à se projeter rapidement vers l’avant ont fait très mal aux Tunisiens.

Face aux Pays-Bas, la Suède devrait accepter de laisser davantage le ballon à son adversaire pour mieux exploiter les espaces en transition. Une stratégie qui pourrait encore lui permettre de créer la surprise.

Un succès placerait les Suédois en position idéale pour terminer en tête du groupe.

Les confrontations entre les deux nations

Les affrontements entre les Pays-Bas et la Suède ont souvent donné lieu à des rencontres équilibrées ces dernières années.

Sur les cinq dernières confrontations :

Pays-Bas : 3 victoires

Suède : 1 victoire

Match nul : 1

Les Oranje gardent un léger avantage historique, mais les écarts sont souvent restés minimes.

Les compos probables

La compo probable des Pays-Bas : Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch, de Jong, Reijnders – Summerville, Malen, Gakpo.

Absent : Aucun.

La compo probable de la Suède : Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelöf – Karlström – Bernhardsson (ou Svensson), Nygren, Ayari, Gundmundsson – Gyökeres, Isak.

Absent : Aucun.

Les joueurs à suivre

Cody Gakpo (Pays-Bas) : Déjà incontournable au sein de la sélection néerlandaise, l’attaquant de Liverpool sera l’une des principales armes offensives des Oranje. Capable d’évoluer aussi bien sur un côté qu’à la pointe de l’attaque, Gakpo se distingue par sa qualité technique, sa frappe de balle et sa capacité à faire des différences dans les grands rendez-vous. Après le nul concédé face au Japon, les Pays-Bas auront besoin de leurs leaders offensifs pour faire la différence, et l’ancien joueur du PSV Eindhoven sera particulièrement attendu.

Alexander Isak (Suède) : Auteur d’une saison de très haut niveau avec Newcastle United, l’avant-centre suédois est aujourd’hui l’un des attaquants les plus redoutés d’Europe. Grand, rapide et très à l’aise techniquement, Isak possède un profil complet qui lui permet de peser sur toutes les défenses. Face aux Pays-Bas, il représentera la principale menace offensive de la Suède et pourrait profiter des espaces laissés par les Oranje pour se montrer décisif.

Les tendances des cotes : avantage aux Pays-Bas

Issue Cote Victoire des Pays-Bas 1,67 Match nul 3,95 Victoire de la Suède 5,00

Malgré leur faux pas contre le Japon (2-2), les bookmakers continuent d’accorder une confiance assez nette aux Oranje. La qualité individuelle de l’effectif néerlandais et l’obligation de résultat qui pèse sur les hommes de Ronald Koeman expliquent ce statut de favori. La Suède, pourtant impressionnante face à la Tunisie (5-1), reste considérée comme l’outsider de cette affiche. Attention toutefois : avec la confiance engrangée lors de la première journée, les Scandinaves pourraient bien poser de sérieux problèmes aux Néerlandais dans ce qui s’annonce comme l’un des chocs de cette deuxième journée.

Nos pronostics pour Pays-Bas – Suède

Les deux équipes marquent : Les deux sélections ont montré de belles choses offensivement lors de leur premier match et disposent de plusieurs joueurs capables de faire la différence.

Plus de 2,5 buts dans le match : Au vu des qualités offensives présentes de chaque côté et de l’enjeu de la rencontre, un match ouvert semble envisageable.

Score possible

2-1 pour les Pays-Bas : Dos au mur après leur nul contre le Japon, les Oranje devraient afficher un tout autre visage. La Suède possède toutefois suffisamment d’arguments pour leur poser des problèmes. Dans une rencontre spectaculaire, l’expérience et le talent individuel néerlandais pourraient finalement faire la différence.