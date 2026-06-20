Pronostic Espagne – Arabie saoudite : Yamal va-t-il relancer la Roja ?

Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et l’Arabie saoudite, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Décevante lors de son entrée en lice à la Coupe du monde 2026, l’Espagne a été tenue en échec par un surprenant Cap-Vert (0-0), auteur de l’un des premiers exploits de la compétition. La Roja tentera de réagir ce dimanche (18h) face à l’Arabie saoudite, qui a elle aussi réalisé une belle opération en accrochant l’Uruguay (1-1). Une victoire apparaît déjà impérative pour les Espagnols afin de se replacer dans la course à la première place du groupe H et éviter de se mettre davantage sous pression.

Coupe du monde 2026 – Espagne vs Arabie saoudite

Dimanche 21 juin 2026 · 18h · Mercedes-Benz Stadium

Espagne : montrer un tout autre visage

L’Espagne faisait partie des sélections les plus attendues avant le début de ce Mondial. Pourtant, les hommes de Luis de la Fuente ont laissé une impression mitigée face au Cap-Vert. Malgré une possession largement favorable et plusieurs situations dangereuses, la Roja a manqué de justesse dans le dernier geste et s’est heurtée à un excellent Vozinha.

Ce résultat a rappelé l’une des principales critiques régulièrement adressées à cette génération espagnole : sa difficulté à concrétiser sa domination lorsque l’adversaire défend très bas. Les Espagnols ont monopolisé le ballon mais ont trop rarement réussi à désorganiser le bloc cap-verdien.

Face à l’Arabie saoudite, l’objectif sera clair : retrouver de l’efficacité offensive. Une nouvelle contre-performance placerait l’Espagne dans une situation particulièrement inconfortable avant la dernière journée. La pression sera donc bien présente sur les épaules des champions d’Europe.

Arabie saoudite : poursuivre sur sa lancée

Peu de monde imaginait l’Arabie saoudite prendre un point face à l’Uruguay lors de la première journée. Pourtant, les Faucons verts ont livré une prestation pleine de courage et d’organisation pour décrocher un résultat précieux dans l’optique de la qualification.

Très disciplinés défensivement, les Saoudiens ont parfaitement exploité les espaces laissés par leurs adversaires. Leur capacité à défendre en bloc puis à se projeter rapidement vers l’avant a posé de nombreux problèmes à la Celeste.

L’Arabie saoudite abordera donc cette rencontre avec beaucoup moins de pression que son adversaire. Un nouveau résultat positif la rapprocherait considérablement des 16es de finale et lui permettrait même de rêver à une place parmi les deux premiers du groupe.

Les confrontations entre les deux nations

L’historique est largement favorable à l’Espagne.

Sur les précédents affrontements :

Espagne : 3 victoires

Arabie saoudite : 0 victoire

Match nul : 0

Les deux sélections s’étaient notamment affrontées lors de la Coupe du monde 2006 avec un succès espagnol (1-0).

Les compos probables

La compo probable de l’Espagne : Unai Simon – Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Pedri, Rodri, Fabian Ruiz – Yamal, Oyarzabal, Gavi.

Absent : Aucun.

La compo probable de l’Arabie saoudite : Al-Owais – Abdulhamid, Al-Amri, Al-Tambakti, Al-Harbi – Al-Shamat, Kanno, Al-Khaibari, Al-Dawsari – Al-Buraikan, Al-Juwayr.

Absent : Aucun.

Incertain : Al-Owais (blessé).

Les joueurs à suivre

Lamine Yamal (Espagne) : Entré en cours de jeu contre le Cap-Vert, le phénomène du FC Barcelone a immédiatement apporté du danger. Sa capacité à éliminer dans les petits espaces et à créer des décalages pourrait être précieuse face à une défense saoudienne qui devrait évoluer très regroupée. À seulement 18 ans, il apparaît déjà comme l’un des principaux facteurs X de la Roja.

Salem Al-Dawsari (Arabie saoudite) : Véritable leader technique de sa sélection, le capitaine saoudien reste le joueur capable de faire basculer une rencontre sur une action individuelle. Buteur contre l’Argentine lors du Mondial 2022 et toujours aussi influent dans le jeu offensif de son équipe, il sera l’arme principale des Faucons verts pour espérer surprendre l’Espagne.

Les tendances des cotes : avantage à l’Espagne

Issue Cote Victoire de l’Espagne 1,09 Match nul 9,50 Victoire de l’Arabie saoudite 25,00

Les bookmakers ne laissent que très peu de place au doute avant cette rencontre. Malgré son faux pas face au Cap-Vert lors de la première journée, l’Espagne reste considérée comme l’une des sélections les plus fortes de cette Coupe du monde 2026. L’écart de qualité entre les deux effectifs, l’expérience du très haut niveau des cadres espagnols et l’obligation de résultat qui pèse sur la Roja expliquent ces cotes particulièrement déséquilibrées.

Nos pronostics pour Espagne – Arabie saoudite

Lamine Yamal buteur ou passeur décisif : Le jeune prodige espagnol pourrait profiter de ce match pour prendre davantage de responsabilités offensives.

L’Espagne gagne sans encaisser de but : La Roja devrait dominer territorialement la rencontre et possède les arguments défensifs pour contenir les offensives saoudiennes.

Score possible

2-0 pour l’Espagne :

Plus attendue, plus expérimentée et déjà sous pression après son nul contre le Cap-Vert, l’Espagne devrait afficher un visage beaucoup plus convaincant. L’Arabie saoudite vendra chèrement sa peau, mais la qualité technique espagnole pourrait finir par faire la différence au fil des minutes. Une victoire qui relancerait pleinement la Roja dans la course à la première place du groupe H.