OM Mercato : un gros regret à 25 M€ pourrait déjà faire son come-back !

Transféré définitivement de l’OM à l’AS Rome cet hiver, Robinio Vaz pourrait déjà rebondir en prêt dès le prochain mercato, alors que plusieurs clubs de Ligue 1 surveillent sa situation de très près.

Formé en partie dans le circuit français et révélé sous les couleurs de l’OM, Robinio Vaz avait quitté la Canebière cet hiver pour rejoindre l’AS Roma dans le cadre d’un transfert estimé à environ 25 M€.

Présenté comme un pari d’avenir par le club italien, le jeune attaquant de 19 ans a toutefois rencontré des difficultés d’adaptation rapides en Serie A. Malgré quelques apparitions jugées intéressantes, son temps de jeu reste très limité : seulement 205 minutes disputées en championnat et aucune titularisation depuis son arrivée.

Une situation déjà fragile à Rome

En interne, le constat serait clair : l’encadrement technique ne considère pas encore le joueur comme prêt pour un rôle majeur. Selon plusieurs médias italiens, le staff estime qu’un passage par un environnement plus formateur pourrait être nécessaire pour accélérer son développement.

Face à cette situation, la Roma envisage désormais sérieusement un prêt dès l’été prochain afin de relancer sa progression et lui offrir davantage de continuité.

La Ligue 1 comme solution de relance

C’est surtout en France que le dossier attire l’attention. Plusieurs clubs de Ligue 1 ont déjà commencé à se positionner pour récupérer le joueur sous forme de prêt.

Parmi eux, l’AJ Auxerre, le FC Lorient et l’ESTAC Troyes étudient la possibilité de l’accueillir la saison prochaine, comme le relaye Jeunes Footeux. L’idée serait simple : offrir à Robinio Vaz du temps de jeu immédiat dans un championnat qu’il connaît déjà, afin de relancer une trajectoire stoppée net en Italie.

Un tournant déjà important pour la carrière du joueur

À seulement 19 ans, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille se retrouve déjà à un tournant. Entre un départ ambitieux vers un grand club européen et la possibilité d’un retour temporaire en Ligue 1, son avenir dépendra surtout de la solution choisie cet été.

Une chose est sûre : l’OM suit toujours de près l’évolution de son ancien espoir, dont la progression reste loin d’être figée malgré un début d’aventure romaine compliqué.