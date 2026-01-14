Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

L’AS Roma vient d’officialiser l’arrivée de Robinio Vaz, qui devient le huitième plus gros transfert de l’histoire de l’OM.

Vingt-quatre heures après son arrivée à Rome, Robinio Vaz vient d’être officialisé par les Giallorossi. L’attaquant de 18 ans est transféré pour 22 M€ plus des bonus. L’OM récupèrera également 10% d’une future vente. Dans la Ville Eternelle, il portera le numéro 75. L’OM réalise la huitième plus grosse vente de son histoire, Michy Batshuayi (à Chelsea en 2016) étant premier avec 39 M€ et Didier Drogba (lui aussi à Chelsea en 2004) deuxième avec 38,5 M€. Si les bonus sont levés et que la facture atteint les 25 M€, Vaz pourrait grimper de trois places au classement. Pas mal pour un joueur recruté pour 200.000€ à Sochaux il y a un an et demi !

Maintenant, place au recrutement ?

Sur les réseaux, Vaz avait posté un message en début de soirée pour faire ses adieux à l’OM : « Peuple marseillais, il est temps pour moi d’écrire ces quelques mots. Je veux d’abord dire merci. Merci au club, au staff, à mes coéquipiers, et surtout à vous, les supporters marseillais pour l’amour, le soutien et l’énergie que vous m’avez donnés tout au long de cette aventure. Porter ce maillot a été une fierté et une expérience qui m’a fait grandir, sur le terrain comme en dehors. Je garderai des souvenirs forts de chaque moment passé ici. Aujourd’hui, un nouveau chapitre s’ouvre pour moi. C’est une décision importante pour la suite de ma carrière, prise avec respect et reconnaissance pour ce que j’ai vécu à Marseille. Merci pour tout. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. À bientôt. Robinio Vaz ».

Cette manne devrait permettre à l’OM de passer à l’action au niveau du recrutement. La priorité devrait être Himad Abdelli (Angers)… qui pourrait être l’adversaire des Phocéens samedi au stade Raymond-Kopa.