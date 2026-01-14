À LA UNE DU 14 JAN 2026
[22:31]Létang (LOSC) a pris cher, Genesio, le PSG et l’OM également sanctionnés
[22:30]PSG Mercato : Dembélé ne dit pas non à l’Arabie Saoudite, plusieurs géants se l’arrachent déjà ! 
[22:00]OM Mercato : le nouveau salaire de Vaz à l’AS Rome a fuité 
[21:57]OM Mercato : c’est officiel pour Vaz, qui entre dans l’histoire du club
[21:43]Real Madrid : nouvelles révélations sur le renvoi de Xabi Alonso
[21:26]OM : l’entraîneur de Bayeux en remet une couche sur De Zerbi
[21:10]ASSE : Reims affaibli par le mercato au moment du choc ?
[20:50]FC Nantes Mercato : un milieu coté en passe de filer chez un rival des Canaris
[19:59]CAN 2025 : le Sénégal élimine l’Egypte grâce à Sadio Mané
[19:47]OM Mercato : un nouvel espoir pour une doublure de Greenwood à 20 M€
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : c’est officiel pour Vaz, qui entre dans l’histoire du club

Par Raphaël Nouet - 14 Jan 2026, 21:57
💬 Commenter
Robinio Vaz frappant au but lors d'un échauffement avec l'OM.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

L’AS Roma vient d’officialiser l’arrivée de Robinio Vaz, qui devient le huitième plus gros transfert de l’histoire de l’OM.

Vingt-quatre heures après son arrivée à Rome, Robinio Vaz vient d’être officialisé par les Giallorossi. L’attaquant de 18 ans est transféré pour 22 M€ plus des bonus. L’OM récupèrera également 10% d’une future vente. Dans la Ville Eternelle, il portera le numéro 75. L’OM réalise la huitième plus grosse vente de son histoire, Michy Batshuayi (à Chelsea en 2016) étant premier avec 39 M€ et Didier Drogba (lui aussi à Chelsea en 2004) deuxième avec 38,5 M€. Si les bonus sont levés et que la facture atteint les 25 M€, Vaz pourrait grimper de trois places au classement. Pas mal pour un joueur recruté pour 200.000€ à Sochaux il y a un an et demi !

Maintenant, place au recrutement ?

Sur les réseaux, Vaz avait posté un message en début de soirée pour faire ses adieux à l’OM : « Peuple marseillais, il est temps pour moi d’écrire ces quelques mots. Je veux d’abord dire merci. Merci au club, au staff, à mes coéquipiers, et surtout à vous, les supporters marseillais pour l’amour, le soutien et l’énergie que vous m’avez donnés tout au long de cette aventure. Porter ce maillot a été une fierté et une expérience qui m’a fait grandir, sur le terrain comme en dehors. Je garderai des souvenirs forts de chaque moment passé ici. Aujourd’hui, un nouveau chapitre s’ouvre pour moi. C’est une décision importante pour la suite de ma carrière, prise avec respect et reconnaissance pour ce que j’ai vécu à Marseille. Merci pour tout. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. À bientôt. Robinio Vaz ».

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Cette manne devrait permettre à l’OM de passer à l’action au niveau du recrutement. La priorité devrait être Himad Abdelli (Angers)… qui pourrait être l’adversaire des Phocéens samedi au stade Raymond-Kopa.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot