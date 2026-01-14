Déjà critique avant le match, l’entraîneur de Bayeux, Eric Fouda, a répété qu’il n’était pas fan de l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi.

Eric Fouda n’a pas sa langue dans sa poche. Lundi, à la veille du 16e de finale de Coupe de France de son équipe de Bayeux face à l’OM, ce supporter marseillais avait critiqué Roberto De Zerbi, estimant qu’il avait tort de vouloir faire jouer comme le PSG et qu’il pourrait faire beaucoup mieux avec les joueurs à sa disposition. Ces propos avaient très moyennement plu à l’Italien, qui l’avait fait savoir en conférence de presse et qui s’est montré très froid pendant la rencontre, remportée largement par l’OM (9-0). Mais pas de quoi pour autant refroidir Fouda !

« Cette fragilité qu’on ressent, c’est sa fragilité »

Déjà, après la partie, l’entraîneur de Bayeux a rappelé qu’il avait le droit de dire ce qu’il pense : « L’idée était de jouer quitte à en prendre 6 comme Bourg-Péronnas. Ils avaient l’air très motivés, je les ai un peu trop chauffés ! (rires) J’ai parlé de leurs faiblesses, c’est une réalité que je confirme. Je suis déçu que De Zerbi ait eu ce type de réaction, mais j’ai le droit de dire que j’aimais l’OM de Waddle plutôt que le sien. Je ne donne pas de conseils aux autres coachs, j’ai juste le droit de penser ce que je veux ».

Et ce mercredi, invité dans l’émission Rothen s’enflamme, il en a remis une couche : « En tant que supporter de l’OM, De Zerbi n’est pas le vrai coach pour l’OM. Quand je dis qu’ils ont des faiblesses mentales, je veux dire que c’est le coach qui transmet ça. Je suis d’accord avec Dugarry quand il dit qu’une équipe joue à l’image de son coach. Cette fragilité qu’on ressent, c’est sa fragilité. S’il prend ça pour lui, c’est qu’il n’a pas tout compris ».