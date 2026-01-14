À LA UNE DU 14 JAN 2026
L’OM s’est vengé en beauté de la famille Mbappé

Par Raphaël Nouet - 14 Jan 2026, 18:48
💬 Commenter
La joie des Marseillais après leur victoire à d'Ornano face à Bayeux.
Traumatisé par Kylian et Ethan Mbappé, contre qui il n’a jamais gagné en 18 matches, l’OM s’est vengé en infligeant un camouflet au club dont ils sont les propriétaires, le SM Caen.

Le 5 décembre dernier, Lille battait l’OM sur le score de 1-0, but d’Ethan Mbappé. Dans la foulée sortait une statistique incroyable : le club phocéen n’a jamais connu la victoire en 18 matches contre la fratrie Mbappé ! Et cela avait déjà pu se vérifier plus tôt dans la saison, quand le club provençal s’était incliné 2-1 sur la pelouse du Real Madrid, avec deux buts de Kylian. Mais parce que la roue finit toujours par tourner, l’Olympique de Marseille a pu prendre sa revanche hier, certes de façon indirecte.

Plus de buts en un match à d’Ornano que Caen en championnat

Les hommes de Roberto De Zerbi se sont imposés 9-0 face au FC Bayeux en 16es de finale de la Coupe de France. La rencontre s’est disputée au stade Michel d’Ornano dans lequel joue habituellement le Stade Malherbe de Caen, propriété de la famille Mbappé. Or, le club normand est en chute libre depuis son rachat à l’été 2024. Descendu en National dès la première saison, il navigue en milieu de tableau et rencontre de grosses difficultés à domicile. C’est simple : en un seul match, l’OM a inscrit plus de buts à d’Ornano que le SM Caen depuis le début de la saison (7 en 8 rencontres) !

L’OM aura l’occasion de prolonger sa vengeance contre les Mbappé le 22 mars, en recevant le LOSC au stade Vélodrome. Et peut-être en Champions League s’il passe la phase de Ligue et retrouve le Real Madrid…

