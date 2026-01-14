Longtemps annoncé à l’OM la saison dernière, Paul Pogba s’est finalement engagé avec l’AS Monaco… où il n’a quasiment pas joué en raison de problèmes physiques.

Il y a un an, les rumeurs concernant une arrivée de Paul Pogba à l’OM battaient leur plein. Le champion du monde 2018 voyait sa suspension prendre fin en mars, il était libre de tout contrat et très désireux de se relancer dans un club européen pour pouvoir prétendre à l’équipe de France. L’OM faisait partie des clubs intéressés et de nombreux supporters s’imaginaient voir La Pioche retrouver tout son éclat après deux années sans jouer, entre blessures et suspension pour dopage. Sauf que Medhi Benatia et Pablo Longoria ne sont jamais passés à l’action et c’est Monaco qui a fini par recruter Pogba.

« Le programme et le plan pour Paul ne fonctionnent pas comme on pouvait l’espérer au départ »

Avec six mois de recul, on peut dire que l’OM s’est éviter une énorme galère ! En effet, Paul Pogba n’a joué que trente minutes en tout et pour tout depuis le début de la saison ! Des petits pépins physiques brisent systématiquement son retour en forme et l’empêchent de jouer sur la durée. Ce mercredi, le directeur sportif de l’AS Monaco, Tiago Scuro, a reconnu une certaine forme d’impuissance : « Il est clair que le programme et le plan pour Paul ne fonctionnent pas comme on pouvait l’espérer au départ. Tout le monde continue de travailler dur pour trouver une solution, autant le club que Paul. Il est très perturbé par le fait de devoir lutter pour être plus disponible afin d’augmenter son temps de jeu. Le plan change constamment en fonction de la situation avec laquelle on doit composer. Comme vous le savez, il n’y a rien de très important mais peu ont subi autant de blessures, sur différentes parties de son corps. C’est un processus assez difficile. Mais on continue de travailler pour lui donner ce sur quoi on s’est mis d’accord cet été quand il a signé. »

Paul Pogba est encore sous contrat jusqu’en 2027 avec l’AS Monaco. Pas sûr du tout qu’il retrouve son très haut niveau d’avant ses déboires turinois. L’OM s’est épargné un énorme flop qui aurait valu à sa direction quantité de moqueries !