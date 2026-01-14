À LA UNE DU 14 JAN 2026
[19:04]FC Nantes Mercato : un boulet quitte officiellement le club
[18:48]L’OM s’est vengé en beauté de la famille Mbappé
[18:20]FC Barcelone Mercato : Lewandowski sacrifié pour une star à 100 M€, l’histoire est en marche
[17:50]Stade Rennais Mercato : le club prépare l’après-Jérémy Jacquet
[17:35]RC Lens Mercato : Manchester City prêt à céder Khusanov !
[17:20]OM Mercato : Benatia prêt à porter préjudice au FC Barcelone ?
[17:00]OL : Lyon vainqueur de la Champions League ? Un ministre se moque d’Aulas !
[16:44]Stade Rennais, PSG Mercato : un club a trouvé un accord avec Chérif (SCO d’Angers)
[16:28]OM Mercato : Benatia et Longoria se sont épargnés une grosse galère avec Pogba
[16:08]PSG : Luis Enrique a dit non à Chelsea !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : Benatia et Longoria se sont épargnés une grosse galère avec Pogba

Par Raphaël Nouet - 14 Jan 2026, 16:28
💬 Commenter
Pablo Longoria et Medhi Benatia lors du match de l'OM contre Bayeux.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Longtemps annoncé à l’OM la saison dernière, Paul Pogba s’est finalement engagé avec l’AS Monaco… où il n’a quasiment pas joué en raison de problèmes physiques.

Il y a un an, les rumeurs concernant une arrivée de Paul Pogba à l’OM battaient leur plein. Le champion du monde 2018 voyait sa suspension prendre fin en mars, il était libre de tout contrat et très désireux de se relancer dans un club européen pour pouvoir prétendre à l’équipe de France. L’OM faisait partie des clubs intéressés et de nombreux supporters s’imaginaient voir La Pioche retrouver tout son éclat après deux années sans jouer, entre blessures et suspension pour dopage. Sauf que Medhi Benatia et Pablo Longoria ne sont jamais passés à l’action et c’est Monaco qui a fini par recruter Pogba.

« Le programme et le plan pour Paul ne fonctionnent pas comme on pouvait l’espérer au départ »

Avec six mois de recul, on peut dire que l’OM s’est éviter une énorme galère ! En effet, Paul Pogba n’a joué que trente minutes en tout et pour tout depuis le début de la saison ! Des petits pépins physiques brisent systématiquement son retour en forme et l’empêchent de jouer sur la durée. Ce mercredi, le directeur sportif de l’AS Monaco, Tiago Scuro, a reconnu une certaine forme d’impuissance : « Il est clair que le programme et le plan pour Paul ne fonctionnent pas comme on pouvait l’espérer au départ. Tout le monde continue de travailler dur pour trouver une solution, autant le club que Paul. Il est très perturbé par le fait de devoir lutter pour être plus disponible afin d’augmenter son temps de jeu. Le plan change constamment en fonction de la situation avec laquelle on doit composer. Comme vous le savez, il n’y a rien de très important mais peu ont subi autant de blessures, sur différentes parties de son corps. C’est un processus assez difficile. Mais on continue de travailler pour lui donner ce sur quoi on s’est mis d’accord cet été quand il a signé. »

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Paul Pogba est encore sous contrat jusqu’en 2027 avec l’AS Monaco. Pas sûr du tout qu’il retrouve son très haut niveau d’avant ses déboires turinois. L’OM s’est épargné un énorme flop qui aurait valu à sa direction quantité de moqueries !

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot