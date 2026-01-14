À LA UNE DU 14 JAN 2026
OM Mercato : Benatia a activé deux pistes, dont un buteur, qui éclaboussent l’Italie ! 

Par Bastien Aubert - 14 Jan 2026, 14:30
Arthur Atta (Udinese)
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Alors que Robinio Vaz s’apprête à être transféré à l’AS Rome, Mehdi Benatia pourrait profiter de cette juteuse manne pour recruter au mercato.

L’OM ne perd pas de temps sur le marché hivernal. Toujours en quête de renforts pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi, le club phocéen a coché deux noms qui font déjà parler en Serie A : Arthur Atta et Jeff Ekhator.

Atta plaît à l’OM

Selon Valentin de FC Marseille, l’OM s’est renseigné auprès de l’Udinese pour Atta. Le milieu de 22 ans, formé au FC Metz et recruté par le club italien pour 8 millions d’euros en juillet dernier, réalise une première saison prometteuse : un but et deux passes décisives en 15 rencontres de Serie A. L’Udinese ne compte pas le lâcher facilement et réclame environ 20 millions d’euros pour son transfert, un montant que les finances marseillaises actuelles rendent compliqué à assumer. « Mouvement qui dépend d’un éventuel départ au milieu », précise Valentin, laissant entendre que l’opération ne se fera que si l’OM libère un autre joueur dans l’entrejeu.

Ekhator (Geanoa) aussi ciblé ?

Mais Atta n’est pas le seul à faire tourner les têtes. Le journaliste Ben Jacobs cite également Jeff Ekhator, jeune attaquant italien de 19 ans formé à Gênes, comme cible potentielle de l’OM. Évalué entre 20 et 25 millions d’euros, Ekhator cumule 500 minutes de Serie A cette saison pour 2 buts, des statistiques qui ne reflètent pas totalement son talent mais qui commencent à attirer l’attention des recruteurs italiens. Une piste offensive qui pourrait séduire Roberto De Zerbi. Reste à attendre l’argent récolté par le transfert de Robinio Vaz à l’AS Rome pour savoir si le club phocéen va avancer sur ces deux pistes.

