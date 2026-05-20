OM Mercato : deux joueurs très appréciés par les supporters pourraient renflouer les caisses

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

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Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille pourrait rapidement réserver plusieurs énormes surprises. Alors que le club cherche à rééquilibrer ses comptes tout en préparant son nouveau projet sportif, deux joueurs particulièrement appréciés des supporters pourraient déjà être poussés vers la sortie.

Selon les informations de Sébastien Denis, Igor Paixão et Timothy Weah pourraient quitter l’OM cet été.

Paixão et Weah disposent d’une énorme cote sur le marché

Les deux joueurs restent très appréciés sur le marché européen grâce à leurs profils explosifs et leur capacité à faire des différences offensivement.

Du côté d’Igor Paixão, plusieurs clubs étrangers suivraient toujours sa situation avec attention après une saison globalement convaincante sous le maillot marseillais.

Le Brésilien est aujourd’hui estimé à environ 35 millions d’euros sur Transfermarkt, soit quasiment le montant investi par l’OM lors de son arrivée l’été dernier.

Une vente permettrait donc à Marseille de récupérer une grosse partie de son investissement dans un contexte financier toujours surveillé de près.

Timothy Weah peut rapporter une plus-value

Même logique pour Timothy Weah.

Arrivé pour environ 18 millions d’euros, l’international américain possède toujours une belle valeur marchande malgré une saison parfois irrégulière.

Estimé aujourd’hui à 20 millions d’euros sur Transfermarkt, il pourrait permettre à l’OM de réaliser une légère plus-value en cas de départ cet été.

Son profil polyvalent et son expérience internationale continuent notamment de séduire plusieurs clubs européens.

Deux joueurs très appréciés des supporters marseillais

Le problème pour l’OM, c’est que les deux joueurs possèdent également une vraie popularité auprès des supporters.

Igor Paixão séduit par son activité, son explosivité et sa capacité à dynamiter les défenses adverses.

Timothy Weah, lui, reste apprécié pour son état d’esprit irréprochable, sa générosité sur le terrain et sa polyvalence.

Voir deux profils aussi populaires quitter le club dès cet été pourrait donc être difficile à accepter pour une partie du public marseillais.

🚨🚨 𝗣𝗔𝗜𝗫𝗔𝗢 🇧🇷 𝗘𝗧 𝗪𝗘𝗔𝗛 🇺🇸 𝗣𝗢𝗨𝗥𝗥𝗔𝗜𝗘𝗡𝗧 𝗤𝗨𝗜𝗧𝗧𝗘𝗥 𝗠𝗔𝗥𝗦𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘 ! 🤯🩵🤍



Ils ont tous deux une belle côte.



(@sebnonda) pic.twitter.com/a2a9jvWW9c — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) May 20, 2026

L’OM obligé de vendre avant de reconstruire ?

Comme beaucoup de clubs français, Marseille doit aussi composer avec une réalité économique de plus en plus compliquée.

Avant de lancer pleinement son nouveau projet sportif, l’OM pourrait être contraint de réaliser plusieurs grosses ventes afin de renflouer ses caisses et retrouver davantage de marge de manœuvre sur le mercato.

Et dans ce contexte, les dossiers Paixão et Weah apparaissent forcément comme des opportunités importantes pour générer rapidement des liquidités.

Reste désormais à savoir si les dirigeants olympiens accepteront réellement de sacrifier deux joueurs aussi appréciés… ou s’ils décideront finalement de construire autour d’eux la saison prochaine.