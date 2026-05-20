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FRANCE

OM : deux clubs anglais foncent sur un cadre marseillais

Par Louis Chrestian - 20 Mai 2026, 10:20
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non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

L’Olympique de Marseille pourrait déjà voir l’un de ses nouveaux hommes forts agiter le mercato estival après que Leonardo Balerdi soit annoncé dans plusieurs clubs européen. Arrivé cet hiver en Provence, Quinten Timber attire déjà les convoitises outre-Manche après seulement quelques mois sous les couleurs olympiennes.

Selon plusieurs médias anglais, deux clubs de Premier League surveilleraient de très près la situation du milieu néerlandais : Aston Villa et Crystal Palace.

La Premier League déjà sous le charme de Timber

Quinten Timber n’a pas mis longtemps à se faire remarquer depuis son arrivée à Marseille. Par son activité, sa qualité technique et son impact dans l’entrejeu, le Néerlandais s’est rapidement imposé comme un élément important du collectif olympien.

Des performances qui n’ont évidemment pas échappé aux recruteurs anglais.

Selon la presse britannique, le joueur de 27 ans verrait même d’un bon œil un départ vers la Premier League dès cet été. Un championnat qui correspond parfaitement à son profil athlétique et à sa capacité à répéter les efforts.

Aston Villa passe à l’offensive

Toujours d’après les médias anglais, Aston Villa serait actuellement le club le mieux placé dans ce dossier.

Qualifié pour la finale de la Ligue Europa, le club dirigé par Unai Emery souhaite renforcer massivement son effectif pour continuer à grandir sur la scène européenne. Et Quinten Timber ferait partie des profils ciblés pour apporter de l’impact et de la polyvalence au milieu de terrain.

Crystal Palace suivrait également le dossier avec attention. Le média britannique SportsBoom évoque même une “option sérieuse” du côté des Eagles pour tenter de convaincre le joueur marseillais.

L’OM déjà face à un gros dilemme ?

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2030, Quinten Timber représente un investissement important pour le club phocéen.

Sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à environ 25 millions d’euros selon Transfermarkt, mais l’intérêt de plusieurs clubs anglais pourrait rapidement faire grimper les enchères.

Reste désormais à savoir quelle position adoptera l’OM dans ce dossier. Car perdre un joueur devenu si important après seulement quelques mois serait forcément un coup dur pour le projet marseillais.

Mais face à la puissance financière de la Premier League, Marseille sait aussi qu’une offre XXL pourrait rapidement rebattre toutes les cartes…

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