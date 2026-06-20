ASSE Mercato : ça s’emballe pour N’Guessan, le PSG dans le coup !

L’ASSE pourrait une nouvelle fois être au centre des convoitises européennes. À seulement 17 ans, Djylian N’Guessan attire l’attention de plusieurs cadors, dont Arsenal, Chelsea, Manchester United et le PSG.

L’ASSE voit l’un de ses plus grands espoirs être suivi de très près sur la scène européenne. Djylian N’Guessan, attaquant de 17 ans formé au club, suscite l’intérêt de plusieurs géants du football : Arsenal, Chelsea, Manchester United et le Paris Saint-Germain surveillent de près son évolution selon le compte Aaron Domínguez sur X.

Une situation qui confirme la montée en puissance du jeune Stéphanois, même si c’est assez paradoxal étant donné qu’il n’a disputé que 5 matchs avec l’équipe première la saison dernière, mais sa marge de progression reste très élevée.

Un talent déjà très courtisé en Europe

Le profil de N’Guessan ne laisse pas indifférents les recruteurs européens. Décrit comme un attaquant prometteur, capable d’évoluer dans plusieurs positions offensives, il s’est rapidement imposé comme l’un des jeunes talents les plus suivis de sa génération au sein du centre de formation stéphanois.

Chelsea s’était déjà positionné par le passé avec une offre estimée à environ 8 millions d’euros, refusée par la direction de l’ASSE, qui avait fixé ses exigences à près de 12,5 millions d’euros pour un départ.

L’ASSE face à un choix stratégique

Pour le club forézien, la situation est délicate. D’un côté, N’Guessan représente un atout sportif et un symbole du centre de formation. De l’autre, l’intérêt massif de clubs européens pourrait rapidement faire grimper les enchères et placer l’ASSE face à une décision importante dans les prochains mercatos.

Sous contrat avec les Verts, le joueur reste néanmoins protégé contractuellement jusqu’en 2027, ce qui donne une certaine marge de manœuvre à la direction stéphanoise.

Un dossier mercato à suivre de très près

Avec l’implication de clubs comme Arsenal, Chelsea, Manchester United et le PSG, le dossier Djylian N’Guessan pourrait devenir l’un des feuilletons majeurs des prochaines fenêtres de transfert côté stéphanois.

Reste à voir si l’ASSE, de son côté, espère encore pouvoir s’appuyer sur son jeune talent avant d’envisager une éventuelle vente record.