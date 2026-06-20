À LA UNE DU 20 JUIN 2026
[10:40]RC Lens Mercato : un nouveau cador de Ligue 1 fonce sur Loïs Openda !
[10:20]ASSE : Cathro veut rapatrier un ancien flop stéphanois !
[10:00]Revue de presse Mondial 2026 : la compo des Bleus face à l’Irak est connue, grande première lors de Turquie – Paraguay
[09:30]Pronostic Belgique – Iran : la Belgique joue déjà gros dans ce Mondial !
[09:00]RC Lens Mercato : c’est officiellement cuit pour cette priorité de Leca
[08:30]Pronostic Espagne – Arabie saoudite : Yamal va-t-il relancer la Roja ?
[08:00]OM Mercato : un gros regret à 25 M€ pourrait déjà faire son come-back !
[07:00]ASSE Mercato : ça s’emballe pour N’Guessan, le PSG dans le coup !
[23:00]RC Lens : Toppmöller va avoir une occasion en or de jouer un vilain tour à Sage
[22:00]OM : un fidèle de McCourt file chez un autre club de Ligue 1

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens Mercato : c’est officiellement cuit pour cette priorité de Leca

Par William Tertrin - 20 Juin 2026, 09:00

Le RC Lens pensait tenir une piste sérieuse avec Giulian Biancone pour renforcer sa défense, mais le dossier a bel et bien basculé en faveur d’Anderlecht.

Le RC Lens voit lui échapper une cible défensive identifiée depuis plusieurs semaines. Giulian Biancone, suivi par les Sang et Or pour apporter de la polyvalence et de l’expérience à l’arrière-garde, devrait finalement s’engager avec le RSC Anderlecht.

Dans l’Artois, le profil du joueur formé à l’AS Monaco cochait pourtant plusieurs cases : capacité à évoluer dans l’axe comme sur le côté droit, expérience du haut niveau et marge de progression intéressante. Mais malgré cet intérêt concret, le club lensois avait d’abord temporisé en attendant le nom du futur coach, avant d’être distancé.

Un transfert officiel

C’est le club bruxellois qui a su faire la différence. Plus rapide et plus convaincant dans la phase finale des négociations, Anderlecht a réussi à verrouiller le dossier. Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, il s’agit d’un transfert estimé 2,5 millions d’euros. Vendredi soir, le club belge a officialisé ce mouvement, avec une signature de Biancone jusqu’en 2029.

Pour le RC Lens, ce revers oblige désormais à réactiver d’autres pistes défensives. Le club artésien, qui va devoir se renforcer derrière, devra rebondir rapidement pour ne pas perdre de temps dans un mercato déjà très concurrentiel.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos RC Lens : toutes les infos foot