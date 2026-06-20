RC Lens Mercato : c’est officiellement cuit pour cette priorité de Leca

Le RC Lens pensait tenir une piste sérieuse avec Giulian Biancone pour renforcer sa défense, mais le dossier a bel et bien basculé en faveur d’Anderlecht.

Le RC Lens voit lui échapper une cible défensive identifiée depuis plusieurs semaines. Giulian Biancone, suivi par les Sang et Or pour apporter de la polyvalence et de l’expérience à l’arrière-garde, devrait finalement s’engager avec le RSC Anderlecht.

Dans l’Artois, le profil du joueur formé à l’AS Monaco cochait pourtant plusieurs cases : capacité à évoluer dans l’axe comme sur le côté droit, expérience du haut niveau et marge de progression intéressante. Mais malgré cet intérêt concret, le club lensois avait d’abord temporisé en attendant le nom du futur coach, avant d’être distancé.

Un transfert officiel

C’est le club bruxellois qui a su faire la différence. Plus rapide et plus convaincant dans la phase finale des négociations, Anderlecht a réussi à verrouiller le dossier. Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, il s’agit d’un transfert estimé 2,5 millions d’euros. Vendredi soir, le club belge a officialisé ce mouvement, avec une signature de Biancone jusqu’en 2029.

Pour le RC Lens, ce revers oblige désormais à réactiver d’autres pistes défensives. Le club artésien, qui va devoir se renforcer derrière, devra rebondir rapidement pour ne pas perdre de temps dans un mercato déjà très concurrentiel.