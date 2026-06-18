RC Lens Mercato : une recrue promise à Toppmöller fait machine arrière

Longtemps positionné sur Giulian Biancone pour renforcer sa défense, le RC Lens voit le dossier lui échapper.

Le RC Lens pensait tenir une piste sérieuse pour renforcer son secteur défensif cet été, mais le dossier Giulian Biancone semble lui échapper. Suivi depuis plusieurs semaines par les dirigeants lensois, le défenseur français de l’Olympiakos est aujourd’hui annoncé en passe de rejoindre le RSC Anderlecht.

Selon le journaliste Sacha Tavolieri, un accord serait même désormais proche entre le joueur et le club belge, qui aurait pris une longueur d’avance décisive dans les négociations.

Lens avait bien avancé sur le profil de Biancone

Le RC Lens faisait pourtant partie des clubs les plus actifs sur ce dossier. Comme l’ont confirmé plusieurs sources, les Sang et Or avaient déjà formulé une offre autour de 2,7 M€ à l’Olympiakos, preuve d’un intérêt concret et structuré pour le joueur formé à l’AS Monaco.

Polyvalent, capable d’évoluer dans l’axe comme sur le côté droit de la défense, Biancone correspondait au profil recherché par le club artésien pour renforcer un secteur en reconstruction.

Une concurrence plus réactive, Anderlecht accélère

Mais dans ce dossier, la concurrence a été plus rapide. Anderlecht, également intéressé, aurait intensifié ses discussions ces derniers jours au point de faire basculer la tendance. Les deux clubs finalisent les derniers détails d’un accord d’une valeur d’environ 2,5 millions d’euros.

Le club belge aurait su convaincre sur la faisabilité sportive du projet et sur son rôle potentiel dans l’effectif, là où Lens semblait temporiser, notamment en attendant la finalisation du nouveau coach, qui est Dino Toppmöller.

Sauf rebondissement, Giulian Biancone devrait donc échapper au RC Lens et poursuivre sa carrière en Belgique. Un dossier qui laisse un goût d’inachevé pour les Sang et Or, pourtant bien placés au départ.