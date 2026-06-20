Revue de presse Mondial 2026 : la compo des Bleus face à l’Irak est connue, grande première lors de Turquie – Paraguay

Voici notre revue de presse spéciale Coupe du monde en date du samedi 20 juin 2026.

France – Irak : la compo des Bleus se dessine

L’équipe de France devrait présenter quelques changements pour son deuxième match de la Coupe du Monde 2026 contre l’Irak, lundi à 23 heures, après sa victoire inaugurale face au Sénégal. Didier Deschamps envisagerait notamment de titulariser Bradley Barcola à la place de Désiré Doué sur le côté gauche de l’attaque. En défense, Lucas Digne devrait remplacer Théo Hernandez au poste de latéral gauche. Au milieu de terrain, Manu Koné pourrait créer la surprise en étant associé à Adrien Rabiot, après avoir été testé avec les titulaires à l’entraînement. Pour le reste, l’ossature de l’équipe resterait inchangée, avec Kylian Mbappé comme capitaine. La compo devrait donc se présenter comme ceci : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Koné, Rabiot – Dembélé, Olise, Barcola – Mbappé (cap.).

États-Unis – Australie (2-0) : les USA qualifiés !

Les États-Unis ont décroché leur qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 en battant l’Australie 2-0, signant ainsi une deuxième victoire consécutive dans le groupe D après leur succès contre le Paraguay. Malgré l’absence de leur capitaine Christian Pulisic, les hommes de Mauricio Pochettino ont rapidement pris le contrôle du match. Ils ont ouvert le score dès la 11e minute grâce à une action de Folarin Balogun qui a provoqué un but contre son camp de Cameron Burgess. Juste avant la mi-temps, Freeman a doublé la mise après une action confuse dans la surface, un but finalement validé par le VAR. En seconde période, l’Australie a affiché un visage plus offensif et s’est procuré plusieurs occasions, sans parvenir à tromper la défense américaine. Solides et efficaces, les États-Unis ont conservé leur avantage jusqu’au coup de sifflet final et validé leur billet pour le tour suivant. De son côté, l’Australie devra réagir lors de son prochain match, avec des regrets concernant une approche initiale jugée trop prudente.

Écosse – Maroc (0-1) : service minimum pour les Marocains

Le Maroc a remporté une précieuse victoire 1-0 contre l’Écosse lors de la deuxième journée du groupe C de la Coupe du Monde 2026. Les Marocains ont rapidement fait la différence avec un superbe but d’Ismaël Saibari dès la 2e minute, servi par Brahim Diaz. Dominateurs pendant une grande partie de la rencontre, ils se sont créé plusieurs occasions pour faire le break, mais ont manqué d’efficacité malgré les tentatives de Saibari, Hakimi, El Aynaoui et El Khannouss. L’Écosse, peu dangereuse en première période, a montré un meilleur visage en fin de match et s’est procuré quelques opportunités, notamment par John McGinn, Ryan Christie et Scott McTominay. Toutefois, les Écossais ont manqué de précision dans le dernier geste. Malgré quelques frayeurs en fin de rencontre, le Maroc a su gérer son avantage et conserver sa cage inviolée. Cette victoire permet aux hommes de Mohamed Ouahbi de se placer idéalement dans la course à la qualification pour les seizièmes de finale.

Brésil – Haïti (3-0) : la Seleção déroule

Le Brésil a largement dominé Haïti (3-0) lors de la deuxième journée du groupe C de la Coupe du Monde 2026. Après son match nul contre le Maroc lors de la première journée, la Seleção signe ainsi sa première victoire du tournoi et prend la tête du groupe. Malgré un début de rencontre compliqué face à une équipe haïtienne bien organisée, les Brésiliens ont trouvé l’ouverture grâce à Matheus Cunha, qui a profité d’un ballon repoussé par le gardien Johny Placide pour ouvrir le score à la 23e minute. L’attaquant a ensuite doublé la mise à la 36e minute sur une passe de Vinicius Junior. Juste avant la pause, Vinicius a lui-même inscrit le troisième but brésilien sur une belle ouverture de Lucas Paqueta. En seconde période, le Brésil a davantage géré son avance, permettant à Haïti de se montrer plus entreprenant. Les Grenadiers se sont créés quelques occasions, mais Alisson Becker a répondu présent. De leur côté, les Brésiliens ont encore menacé, notamment avec une frappe de Gabriel Martinelli sur la barre transversale et un but d’Endrick refusé pour hors-jeu. Grâce à ce succès convaincant, le Brésil prend seul la tête du groupe C devant le Maroc. En revanche, Haïti, battu lors de ses deux premiers matchs, est officiellement éliminée de la Coupe du Monde 2026.

Turquie – Paraguay (0-1) : les Turcs rentrent à la maison

Le Paraguay a remporté une victoire cruciale face à la Turquie (1-0) lors de la deuxième journée du groupe D de la Coupe du Monde 2026. Ce succès permet aux Paraguayens de rester en course pour la qualification, tandis que la Turquie est officiellement éliminée de la compétition. Le seul but du match a été inscrit très rapidement par Galarza dès la 2e minute, après une passe décisive d’Enciso. Ce début de rencontre idéal a permis à l’Albirroja de gérer son avantage malgré la pression turque. La rencontre a été marquée par une forte tension, notamment juste avant la mi-temps lorsque Miguel Almirón a été expulsé à la suite d’une altercation avec Mert Müldür, lors de laquelle il s’est caché la bouche pour parler. Une grande première. Réduit à dix joueurs pour toute la seconde période, le Paraguay a dû résister aux nombreuses offensives turques. Malgré plusieurs occasions franches, dont une énorme opportunité à la 89e minute, la Turquie n’a jamais réussi à tromper le gardien paraguayen Gill. Les hommes de Vincenzo Montella ont tout tenté mais se sont heurtés à une défense paraguayenne solide. Grâce à cette victoire, le Paraguay conserve ses chances de qualification et jouera son avenir face à l’Australie lors de la dernière journée. De son côté, la Turquie, battue pour la deuxième fois en deux matchs, quitte déjà le Mondial 2026. Au total, la Turquie a inscrit 0 but en 62 tentatives en deux matchs, soit un record pour une équipe sur ses 2 premiers matchs lors d’une édition dans la compétition en l’an 2000.