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FRANCE

OM Mercato : Genesio voit quatre joueurs s’offrir à lui, deux dossiers bientôt bouclés ?

Par William Tertrin - 19 Juin 2026, 20:00

L’OM anime déjà son mercato estival avec plusieurs dossiers chauds dans les deux sens.

L’été de l’OM s’annonce une nouvelle fois mouvementé, avec plusieurs dossiers chauds à surveiller, outre celui de Greenwood ou encore de Balerdi, qui ne partira pas à moins de 15 millions d’euros. Il s’agit ici de deux autres dossiers dans le sens des départs.

Pour commencer, selon les informations de Gianluca Di Marzio, le Genoa s’intéresse de près à Hamed Junior Traoré, arrivé à l’Olympique de Marseille l’été dernier après ses passages en Italie (Empoli, Sassuolo, Naples). Le club italien envisagerait un retour du milieu ivoirien, déjà bien connu en Serie A, où son profil technique et sa polyvalence continuent d’attirer. L’ancien joueur de Bournemouth, passé par l’AJ Auxerre en prêt, va voir son option obligatoire levée par l’OM pour un montant de 7,5 millions d’euros.

Højbjerg tout proche d’un départ ?

Autre dossier sensible à Marseille : Pierre-Emile Højbjerg. Comme révélé il y a déjà plusieurs jours et confirmé par L’Équipe, une première offre de 10 M€ du Besiktas a été refusée par l’OM.

Le milieu danois, pilier de l’entrejeu marseillais, est néanmoins au cœur des spéculations. Le quotidien précise que ce dossier pourrait être l’un des premiers à évoluer rapidement cet été, sans exclure une accélération si une offre plus proche des attentes phocéennes arrive.

Bamo Meïté et trois cadres sûrs de rester ?

Du côté des joueurs partis pour rester sous Bruno Genesio, la situation de Bamo Meïté pourrait évoluer. Toujours selon L’Équipe, le défenseur ivoirien prêté à Lorient pourrait bénéficier d’un temps de jeu plus important à l’OM, alors que Lorient souhaite le conserver mais se heurte à un prix de levée d’option jugé trop élevé. Dans un contexte où le club souhaite fonctionner plus intelligemment, mieux vaut tenter de relancer un Meïté qui sort d’une grosse saison, plutôt que de tenter un pari risqué…

Enfin, l’OM souhaiterait s’appuyer sur les cadres Medina, Aguerd et Rulli, tandis que les prêtés Garcia, Maupay, Harit, Gomes, et Moumbagna ne seront pas conservés. Pas encore officiellement nommé, Bruno Genesio a donc déjà une petite idée de l’effectif qui l’attendra à la reprise.

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