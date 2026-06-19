OM Mercato : la prochaine offensive de la Roma pour Greenwood peut faire craquer Lorenzi !

L’AS Roma revient à la charge pour Mason Greenwood. Alors que l’OM réclame au minimum 55 M€, un nouveau montage à la hausse serait en préparation à Rome.

L’AS Roma n’a pas abandonné la piste Mason Greenwood. Selon plusieurs médias italiens, dont Corriere dello Sport et La Gazzetta dello Sport, le club de la capitale prépare une nouvelle offensive pour tenter de convaincre l’OM de céder son attaquant anglais.

Après une première proposition jugée insuffisante par les dirigeants marseillais — un montage estimé à environ 40 M€ incluant un prêt payant, une option d’achat et des bonus — les Giallorossi travaillent désormais sur une offre revue à la hausse. Celle-ci pourrait atteindre près de 45 M€ auxquels s’ajouteraient 5 M€ de bonus, une formule plus proche des attentes de l’OM.

L’OM reste ferme

Du côté marseillais, la position reste ferme. Les dirigeants olympiens ne comptent pas ouvrir la porte à un départ de leur attaquant à moins de 55 M€, une somme considérée comme le minimum pour envisager une négociation sérieuse. Sous contrat longue durée, Greenwood sort d’une grosse saison et figure parmi les actifs majeurs du projet sportif phocéen.

En interne, la Roma sait toutefois qu’elle devra accélérer. Sous surveillance des instances financières de l’UEFA, le club italien doit également vendre avant de finaliser ses recrutements estivaux. Plusieurs départs, dont celui de Manu Koné, sont évoqués pour équilibrer les comptes et permettre une offensive plus ambitieuse sur le marché.

Si aucun accord n’est encore trouvé, les discussions restent ouvertes entre les deux clubs. La Roma espère encore profiter de la volonté du joueur et de la pression financière côté marseillais pour faire avancer un dossier qui s’annonce parmi les plus suivis du mercato estival.