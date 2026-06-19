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OM Mercato : un concurrent surprise débarque pour Mason Greenwood !

Par William Tertrin - 19 Juin 2026, 08:00
Mason Greenwood (OM)

Le dossier Mason Greenwood s’enflamme encore sur le marché des transferts. Alors que l’AS Roma est en pole pour l’attirer, l’attaquant de l’OM et son entourage auraient déjà ouvert des discussions avec un autre club en parallèle.

Le feuilleton Mason Greenwood, sur le départ de l’OM, continue de s’accélérer sur le marché des transferts. Selon les informations du journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, il n’existe aujourd’hui aucune négociation concrète entre le joueur et Fenerbahçe. Le club stambouliote ne serait donc plus une option active dans le dossier.

Dans le même temps, l’attaquant anglais et son entourage auraient déjà entamé des discussions contractuelles avec un autre club, en parallèle des échanges avancés avec l’AS Roma, considérée comme le principal concurrent dans ce dossier.

Marseille observe un dossier stratégique

Pour l’OM, la situation est particulièrement sensible. Greenwood, atout indéniable dans le onze marseillais, est la priorité numéro un pour que le club récupère un beau chèque. Et son profil attire désormais plusieurs cadors européens, notamment en Serie A, où la Roma pousse fortement pour conclure un accord.

Selon plusieurs sources concordantes, le club italien aurait déjà obtenu un accord de principe avec le joueur, même si aucun accord final n’a encore été trouvé avec Marseille, qui reste maître du prix de sortie.

Entre les rumeurs venues de Turquie désormais refroidies et l’intérêt concret de la Roma, le dossier Greenwood prend une tournure de plus en plus internationale. Ce nouvel épisode confirme surtout une tendance : le marché s’active autour de Greenwood.

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