RC Lens : Toppmöller va avoir une occasion en or de jouer un vilain tour à Sage

Le RC Lens va lancer sa préparation estivale en Italie avec un programme relevé lors de la Como Cup, avec notamment un match conte Crystal Palace, marqué par les retrouvailles avec Pierre Sage.

Le RC Lens en sait désormais un peu plus sur son feuilleton estival. Du 28 juillet au 1er août, les Artésiens participeront à la Como Cup, tournoi amical organisé du côté de Côme, en Italie, avec un format court mais dense et des oppositions de haut niveau. En plus de Lens, cinq autres équipes participeront, à savoir Crystal Palace, Famalicão, Villarreal, Côme ou encore Al-Ula.

Ce vendredi, le RCL a officialisé ses adversaires parmi tout ce gratin, et, comme un symbole, il sera opposé à Crystal Palace. Un duel qui aura une résonance particulière, puisque le club anglais est désormais dirigé par Pierre Sage, ancien entraîneur des Lensois, parti après une saison réussie ponctuée par une Coupe de France et une deuxième place en Ligue 1.

Toppmöller contre Sage

Ce premier affrontement face à Palace prendra donc des airs de retrouvailles pour le technicien français, désormais lancé dans un nouveau projet en Premier League. Et pour Lens, ce match permettra aussi de mesurer immédiatement les effets du changement d’ère sur le banc, après le départ de Sage et l’arrivée de Dino Toppmöller.

Dans ce contexte, la Como Cup servira de premier test grandeur nature pour les Sang et Or, qui enchaîneront notamment avec Famalicão dans la foulée. Deux rencontres express de 45 minutes, mais déjà riches en enseignements tactiques en plein cœur de la préparation.