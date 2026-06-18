RC Lens : Dino Toppmöller a déjà convaincu tout le monde !

À peine arrivé, déjà adopté ? Quelques heures seulement après sa présentation officielle, Dino Toppmöller semble avoir réussi un premier pari important : séduire les supporters du RC Lens.

Mardi, le club artésien a officialisé l’arrivée du technicien allemand sur son banc. Une conférence de presse était organisée dans la foulée afin de présenter le successeur de Pierre Sage. Et visiblement, le message est passé.

Selon un sondage réalisé par Lensois.com, une immense majorité des supporters lensois ressort convaincue de cette première prise de parole.

Une première impression très positive

Les premiers mots d’un entraîneur sont souvent scrutés avec attention. Vision du jeu, ambitions, personnalité, discours sur le club : tout est analysé.

Et dans le cas de Dino Toppmöller, les supporters semblent avoir apprécié ce qu’ils ont entendu.

Le sondage proposé par Lensois.com est sans appel :

Je suis séduit : 75,16 %

Je suis partagé : 22,47 %

Je ne suis pas du tout convaincu : 2,37 %

Des chiffres particulièrement encourageants pour le nouvel entraîneur lensois, qui bénéficie déjà d’un important capital sympathie avant même son premier match officiel.

Un discours qui colle à l’ADN lensois

Si Dino Toppmöller a marqué des points, c’est aussi parce que son discours semble correspondre aux attentes du public artésien.

Le technicien allemand a affiché sa volonté de proposer un football ambitieux, intense et tourné vers l’attaque, des valeurs qui parlent forcément aux supporters du Racing.

Surtout, il a montré une réelle connaissance du club, de son histoire et de son environnement. Un détail qui compte énormément à Lens, où l’attachement à l’identité du club reste une valeur fondamentale.

Cette capacité à rapidement comprendre ce qu’est le RC Lens pourrait lui permettre de gagner un temps précieux dans son adaptation.

Le choix de Jean-Louis Leca validé ?

Depuis plusieurs semaines, Jean-Louis Leca travaillait dans l’ombre pour trouver le successeur idéal à Pierre Sage. Plusieurs profils ont été étudiés avant que le choix final ne se porte sur Dino Toppmöller.

À la lecture du sondage, les supporters semblent déjà donner raison au directeur sportif lensois.

Bien sûr, seule la vérité du terrain comptera à terme. Mais réussir sa première sortie médiatique est toujours un élément important lorsqu’on arrive dans un club aussi exigeant que le RC Lens.

Pour le moment, le nouvel entraîneur bénéficie donc d’une confiance largement majoritaire.

Le plus dur commence maintenant

Si cette première impression est excellente, Dino Toppmöller sait parfaitement que les supporters lensois attendront désormais des résultats.

Le technicien allemand devra rapidement transmettre ses idées, construire son groupe et préparer une saison qui s’annonce particulièrement ambitieuse.

L’adhésion populaire est là. La curiosité également. Mais comme toujours dans le football, les conférences de presse ne suffisent pas à elles seules à gagner des matchs.

Pour autant, ce premier contact est une réussite indéniable.

Un démarrage idéal pour Toppmöller

Obtenir plus de 75 % d’avis favorables après seulement quelques jours constitue un signal très fort. Cela montre que le discours du nouvel entraîneur a trouvé un écho auprès des supporters et que son arrivée suscite un réel enthousiasme.

À Lens, où l’attente est toujours importante, ce genre de soutien n’est jamais anodin.

Dino Toppmöller n’a pas encore dirigé le moindre match officiel avec les Sang et Or. Pourtant, il semble déjà avoir gagné une première bataille : celle de l’opinion.

Et pour un entraîneur qui débarque dans un club aussi passionné que le RC Lens, c’est probablement le meilleur départ possible.