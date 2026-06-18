Pronostic Brésil – Haïti : la Seleção va-t-elle se rassurer avec un carton ?

Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre le Mexique et la Corée du Sud, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Accroché par le Maroc (2-2) lors de son entrée en lice à la Coupe du monde 2026, le Brésil n’a déjà plus vraiment le droit à l’erreur. Pour son deuxième match de poule, la Seleção affronte dans la nuit de vendredi à samedi (2h30) Haïti, battu de justesse par l’Écosse (0-1) malgré une prestation particulièrement encourageante. Une victoire apparaît indispensable pour les Brésiliens afin de se replacer dans la course à la première place du groupe C.

Coupe du monde 2026 – Brésil vs Haïti

Samedi 20 juin 2026 · 2h30 · Lincoln Financial Field

Brésil : une réaction attendue

Comme souvent avant une Coupe du monde, le Brésil figurait parmi les principaux favoris au sacre final. Pourtant, la Seleção n’a pas totalement convaincu lors de son premier match face au Maroc, notamment sur le plan défensif où plusieurs largesses ont été observées.

Malgré ce faux pas, les Brésiliens disposent toujours de l’un des effectifs les plus talentueux du tournoi. Entre leurs stars offensives et leur profondeur de banc impressionnante, ils possèdent largement les moyens de corriger le tir dès cette deuxième journée.

Face à Haïti, le Brésil devrait monopoliser le ballon et imposer un rythme élevé dès les premières minutes. L’objectif sera clair : retrouver de la confiance tout en soignant sa différence de buts.

Un succès permettrait également à la Seleção de reprendre la main avant un éventuel choc décisif lors de la dernière journée.

Haïti : continuer à surprendre

Même battus par l’Écosse, les Haïtiens ont laissé une impression positive lors de leur entrée dans la compétition. Bien organisés et courageux, ils ont longtemps tenu tête aux Britanniques avant de céder sur un détail.

Cette équipe d’Haïti possède plusieurs joueurs capables d’apporter de la vitesse et de l’intensité dans les transitions. Son enthousiasme et son absence de pression pourraient lui permettre de jouer libérée face à l’un des géants du football mondial.

Les Grenadiers savent toutefois que la tâche s’annonce immense. Ils devraient passer une grande partie de la rencontre à défendre et devront se montrer particulièrement efficaces dans leurs rares opportunités offensives.

Un exploit face au Brésil constituerait l’un des plus grands résultats de l’histoire du football haïtien.

Les confrontations entre les deux nations

La Seleção s’est largement imposée lors de ses trois confrontations de l’histoire face aux Haïtiens.

Sur leurs confrontations recensées :

Brésil : 3 victoires

Haïti : 0 victoire

Match nul : 0

Les compos probables

La compo probable du Brésil : Alisson – Ibanez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Paqueta, Casemiro, Bruno Guimaraes – Raphinha, Igor Thiago, Vinicius.

Absent : Aucun.

Incertain : Neymar (reprise).

La compo probable de Haïti : Placide – Arcus, Adé, Delcroix, Expérience – Deedson, Jean-Jacques, Bellegarde, Providence – Isidor, Pierrot.

Absent : Aucun.

Les joueurs à suivre

Raphinha (Brésil) : L’ailier du FC Barcelone sera l’un des principaux atouts offensifs de la Seleção. Auteur d’une saison remarquable en club, le Brésilien possède la vitesse, la qualité de dribble et l’efficacité nécessaires pour faire basculer une rencontre à lui seul. Dans un match où le Brésil devra impérativement s’imposer, il sera particulièrement attendu.

Wilson Isidor (Haïti) : L’attaquant haïtien représente l’une des principales menaces offensives des Grenadiers. Rapide et percutant, l’ancien joueur de l’AS Monaco est capable de prendre la profondeur et de profiter du moindre espace laissé par la défense adverse. Face au Brésil, sa capacité à convertir les rares occasions d’Haïti pourrait être déterminante.

Les tendances des cotes : le Brésil ultra-favori

Issue Cote Victoire du Brésil 1,15 Match nul 8,50 Victoire d’Haïti 18,00

Les bookmakers ne laissent pratiquement aucune chance aux Haïtiens dans cette rencontre. Malgré son nul contre le Maroc, le Brésil conserve un statut de très grand favori grâce à la qualité de son effectif et à l’écart de niveau supposé entre les deux équipes.

Nos pronostics pour Brésil – Haïti

Le Brésil gagne avec au moins deux buts d’écart : Piquée dans son orgueil après son faux pas initial, la Seleção devrait afficher un visage beaucoup plus conquérant.

Plus de 3,5 buts dans le match : Les Brésiliens pourraient profiter des espaces laissés par une équipe haïtienne contrainte de prendre quelques risques si elle veut conserver un espoir de qualification.

Score possible

4-0 pour le Brésil : Supérieurs dans tous les secteurs du jeu, les hommes de Carlo Ancelotti semblent en mesure de signer leur premier succès du tournoi avec la manière. Face à une équipe haïtienne courageuse mais limitée, la Seleção pourrait retrouver de la confiance et envoyer un message à ses concurrents dans la course au titre.