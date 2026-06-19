OM : un fidèle de McCourt file chez un autre club de Ligue 1

Partenaire majeur de l’OM depuis 2023 et pilier du projet économique de Frank McCourt, CMA CGM étend encore son empreinte en Ligue 1.

À l’OM, CMA CGM n’est pas un simple sponsor. Depuis 2023, le groupe dirigé par Rodolphe Saadé est devenu le partenaire principal du club phocéen, affiché sur la face avant du maillot et intégré à un partenariat global autour du développement sportif, économique et social du club

Prolongé dans la durée jusqu’en 2028, cet accord fait de CMA CGM l’un des piliers du projet porté par Frank McCourt, avec une visibilité renforcée au sein de l’OM et de ses infrastructures. Mais cette relation privilégiée n’empêche pas le groupe de multiplier ses investissements dans le football français.

Un naming fort au Havre qui change la donne

Ce jeudi, le Havre AC a officialisé un accord majeur avec CMA CGM : le stade Océane change de nom pour devenir le Stade CMA CGM Océane, après validation des autorités locales.

Une décision symbolique pour un club stabilisé en Ligue 1, mais aussi stratégique pour le groupe maritime, qui ajoute une nouvelle vitrine nationale à son portefeuille sportif.

Dans son communiqué, le HAC met en avant un partenariat structurant destiné à accompagner le développement du club et son ancrage dans l’élite.

Une influence qui dépasse Marseille

Si l’annonce fait réagir du côté de l’OM, c’est parce qu’elle confirme une tendance claire : CMA CGM ne se limite plus à un rôle de sponsor local à Marseille.

Déjà omniprésent dans le projet olympien, le groupe multiplie les prises de position dans le sport français, entre visibilité maillot, actions de mécénat et désormais naming de stade.

Dans le même temps, son influence autour de l’OM reste forte et stable, avec une place centrale dans l’écosystème du club.

Un signal pour le futur de l’OM ?

Sans remettre en cause son engagement à Marseille, ce nouveau naming illustre surtout la stratégie d’expansion de CMA CGM dans le football.

Et à l’heure où l’OM réfléchit à la valorisation de ses actifs commerciaux — dont le futur du naming du Vélodrome — chaque mouvement de ses partenaires stratégiques est scruté avec attention.

Entre ancrage local à Marseille et ambitions nationales, CMA CGM s’impose désormais comme un acteur majeur du football français… au point de jouer sur plusieurs terrains en même temps.