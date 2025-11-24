Ce lundi, l’Olympique de Marseille a prolongé son contrat avec son principal partenaire et sponsor maillot CMA CGM.

Entre la participation à la Champions League, les bons résultats depuis un an et un Vélodrome constamment à guichets fermés, l’OM voit ses finances sortir peu à peu du rouge vif. Et ce lundi, le club a fait une étape supplémentaire vers un assainissement définitif. En effet, La Minute OM annonce que le contrat avec CMA CGM, partenaire principal et sponsor maillot, avait été prolongé d’une saison. En 2023, les deux parties s’étaient engagées pour deux ans plus un en option. CMA CGM est désormais lié à l’OM jusqu’en 2028.

Un contrat évalué à 8-9 M€

Le site Sportune avait évalué le premier contrat à 8-9 M€. Vu la réussite du partenariat entre deux des emblèmes de la ville de Marseille, il est possible qu’il ait été réévalué. Le club vient tout juste de communiquer officiellement sur cette prolongation. Lors de la première signature, il n’avait pas dévoilé le montant de l’accord. Ce qui est certain, c’est que cette dizaine de millions d’euros va permettre à l’OM de continuer de grandir et couronne le bon travail de Pablo Longoria depuis son arrivée à la présidence en 2021.

Dans le communiqué, le président de l’OM déclare : « Nous sommes très fiers de poursuivre ce partenariat d’ampleur avec le Groupe CMA CGM. Cette prolongation reflète une relation de confiance et une passion mutuelle entre deux institutions majeures de Marseille. Dans la période de transformation structurelle et de croissance que traverse notre club, sur les plans sportif comme économique, disposer d’un partenaire aussi solide, partageant notre niveau d’ambition et d’exigence, profondément engagé envers son territoire et doté d’une vision internationale qui nourrit et inspire la nôtre, est un atout considérable. Cette journée marque une nouvelle étape importante pour l’avenir de l’OM. Je tiens à remercier chaleureusement Rodolphe Saadé, Tanya Saadé Zeenny et l’ensemble du Groupe CMA CGM pour leur confiance renouvelée ».