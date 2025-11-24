Courtisé par la Juventus Turin pour le mois de janvier, Pierre-Emile Hojbjerg a vu l’OM fixé un tarif dissuasif pour son transfert.

L’information remonte à quelques semaines : après avoir changé d’entraîneur, Luciano Spalletti remplaçant Igor Tudor, la Juventus Turin serait décidée à frapper fort cet hiver pour se renforcer. Elle qui vient d’enchaîner deux nuls n’est que 6e en Serie A. Sa nouvelle direction, incarnée par l’ancien Toulousain Damien Comolli, lorgne le championnat de France. Elle a ciblé Jonathan Clauss (OGC Nice) pour le poste de piston droit et Pierre-Emile Hojbjerg (OM) pour le rôle de sentinelle.

60 M€ ou rien pour Hojbjerg

Mais, on le sait, Roberto De Zerbi comme sa direction sont très attachés au milieu danois. Reste que, depuis qu’il est président de l’OM, Pablo Longoria répète qu’aucun joueur n’est intransférable. Pour retenir Hojbjerg sans fermer la porte à un départ, l’état-major marseillais aurait donc fixé le prix d’un transfert à 60 M€, selon le site goal.com. Une somme très éloignée à la fois de sa valeur (20 M€ selon Transfermarkt) et du montant de son transfert (13,5 M€).

La Juventus n’a plus les moyens de payer 60 M€ pour un joueur. Cet été, le PSG avait demandé à peu près ce montant pour Randal Kolo Muani et la Vieille Dame, qui tenait pourtant à conserver l’attaquant, a dû se résoudre à le voir partir à Tottenham. Il y a donc très peu de chances que Pierre-Emile Hojbjerg traverse les Alpes cet hiver…