OM : Coup dur avant Newcastle, une terrible nouvelle tombe…

Aguerd forfait, De Zerbi confirme la mauvaise nouvelle

Roberto De Zerbi a annoncé ce que tout Marseille redoutait : Nayef Aguerd ne sera pas disponible pour OM–Newcastle. Un énorme coup dur pour l’OM à l’heure d’aborder un match décisif dans la course à la qualification européenne. Alors que le défenseur marocain espérait revenir juste à temps, son forfait est désormais acté.

La charnière Balerdi–Pavard obligée de rempiler

Privé d’Aguerd, De Zerbi devra reconduire la charnière Balerdi – Pavard, testée avec succès lors du dernier match face à Nice. Un duo qui a rassuré par sa solidité et son intelligence défensive, mais qui devra désormais enchaîner face à un Newcastle bien plus exigeant physiquement et offensivement. L’absence d’Aguerd reste néanmoins un vrai manque, tant son impact aérien et sa lecture du jeu sont essentiels dans les grands rendez-vous.

Un forfait qui pourrait durer… la CAN en ligne de mire

Autre inquiétude : Aguerd veut absolument disputer la CAN avec le Maroc. Selon les premiers échos, sa blessure pourrait nécessiter une gestion prudente, ce qui risque de l’éloigner des terrains plusieurs semaines avant son départ en sélection. Une période critique pour l’OM, qui doit préparer une deuxième partie de saison décisive, entre Ligue 1 et ambitions européennes.

Un timing catastrophique pour l’OM

À l’approche d’un choc crucial contre Newcastle, ce forfait tombe au plus mauvais moment. Si la charnière Balerdi–Pavard offre de belles garanties, l’absence d’Aguerd reste un handicap majeur pour De Zerbi, à un moment où chaque détail compte.