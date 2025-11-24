OM : Facundo Medina, une blessure qui pose question…

Une nouvelle rechute qui tombe très mal

Coup dur pour l’Olympique de Marseille : Facundo Medina a rechuté et sera indisponible pendant un mois supplémentaire. Le défenseur argentin, arrivé pour apporter du caractère, de la solidité et de la grinta à la charnière marseillaise, n’a finalement disputé que quatre petits matchs depuis le début de la saison. Une situation qui commence à inquiéter, tant son profil semble taillé pour les besoins actuels de Roberto De Zerbi.

Un profil unique, presque irremplaçable

Medina, ce n’est pas qu’un défenseur. C’est un tempérament. Un joueur capable de secouer un vestiaire, de changer le ton d’un match, de répondre physiquement dans les duels et d’assumer les moments chauds. De plus, comme Nayef Aguerd, il est gaucher, un atout rare dans une charnière et précieux pour la relance. Son absence laisse un vide évident : personne dans l’effectif ne combine sa puissance physique et sa personnalité.

L’OM aurait eu besoin de lui… dès demain

À l’approche d’un match capital, Medina aurait été une solution parfaite pour renforcer l’impact défensif de l’équipe. Son agressivité contrôlée, sa capacité à gagner les duels et son intensité auraient clairement fait du bien à un OM qui manque parfois d’autorité derrière. Mais une fois encore, la blessure vient empêcher le joueur d’enchaîner.

Une absence qui commence à poser question

Entre rechutes, manque de rythme et indisponibilités répétées, la situation de Facundo Medina devient préoccupante. L’OM avait misé sur lui pour renforcer un secteur défensif en reconstruction… pour l’instant, c’est une vraie absence qui pèse lourd dans la saison marseillaise.