OM : on sait qui est en pole pour le nouveau naming du Vélodrome

CMA CGM pourrait bien devenir le nouveau partenaire de l’OM pour le naming du Vélodrome.

En juin prochain, le contrat de naming liant l’Olympique de Marseille à Orange pour le stade Vélodrome arrivera à échéance. Sauf nouvel accord entre le club phocéen et l’opérateur, l’enceinte marseillaise ne portera donc plus le nom d’ »Orange Vélodrome » à l’issue de la saison, ouvrant la voie à un nouveau partenariat commercial pour le naming du stade.

Le Vélodrome bientôt renommé le CMA CGM Vélodrome ?

Dans ce contexte, plusieurs rumeurs ont émergé ces derniers jours, notamment relayées par Jérôme Choquet, selon lesquelles le groupe CMA CGM, déjà sponsor majeur de l’OM, pourrait également devenir le nouveau partenaire naming du stade. Un accord pourrait ainsi voir le jour pour renommer le Vélodrome en « CMA CGM Vélodrome ».

Une rumeur qui commence à prendre de plus en plus d’épaisseur. D’après le compte X @treize013, généralement bien informé sur l’actualité du club phocéen, CMA CGM serait en effet fortement intéressé par la reprise du naming du stade de l’Olympique de Marseille et serait même en pole actuellement.

Présent ce vendredi en conférence de presse pour présenter le nouveau président du club, Stéphane Richard, Frank McCourt a botté en touche sur la question du naming. « No comment », a lancé le propriétaire du club olympien.