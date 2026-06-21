Pronostic Norvège – Sénégal : la Norvège peut-elle conserver la tête devant les Bleus ?

Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre la Norvège et le Sénégal, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Battu par l’équipe de France (3-1) lors de son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026, le Sénégal retrouvera les terrains dans la nuit de lundi à mardi (2h) avec un duel déjà crucial face à la Norvège. Les Scandinaves ont de leur côté parfaitement lancé leur tournoi en dominant largement l’Irak (4-1) et pourraient valider leur billet les 16es de finale en cas de nouveau succès. Pour les Lions de la Teranga, une réaction est attendue afin de rester pleinement dans la course à la qualification.

Coupe du monde 2026 – Norvège – Sénégal

Mardi 23 juin 2026 · 2h · MetLife Stadium

Norvège : confirmer les ambitions

Attendue comme l’un des outsiders de cette Coupe du monde, la Norvège a parfaitement répondu présent lors de la première journée. Opposés à l’Irak, les hommes de Ståle Solbakken ont rapidement pris les commandes de la rencontre avant de dérouler offensivement pour s’imposer 4-1.

Portés par une génération dorée emmenée par Erling Haaland, Martin Ødegaard ou encore Antonio Nusa, les Norvégiens semblent enfin récolter les fruits de plusieurs années de progression. Leur puissance offensive et leur capacité à se projeter rapidement vers l’avant ont fait très mal aux Irakiens.

Une nouvelle victoire leur permettrait de composter leur billet pour les 16es de finale avant même d’affronter la France lors de la dernière journée. De quoi aborder ce rendez-vous avec beaucoup de confiance.

Sénégal : déjà sous pression

Le Sénégal n’a pas démérité contre les Bleus mais a finalement payé cher plusieurs erreurs défensives. Malgré quelques séquences intéressantes et un but inscrit face à l’une des meilleures défenses du tournoi, les Lions de la Teranga sont repartis bredouilles de leur premier match.

Les hommes de Pape Thiaw n’ont désormais plus vraiment le droit à l’erreur. Une nouvelle défaite compliquerait sérieusement leurs chances de qualification avant un dernier match face à l’Irak qui pourrait alors ne plus suffire.

Le Sénégal conserve toutefois de solides arguments. Son impact physique, sa qualité dans les transitions et l’expérience de plusieurs cadres évoluant dans les grands championnats européens lui permettent d’espérer rivaliser avec les Scandinaves.

Les confrontations entre les deux nations

Les deux sélections ne se sont jamais affrontées en compétition officielle majeure, mais seulement en amical

L’historique des confrontations :

Norvège : 0 victoire

Sénégal : 1 victoire

Match nul : 0

Les compos probables

La compo probable de la Norvège : Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe – Ödegaard, Berge, Aursnes – Sörloth, Haaland, Nusa.

Absent : Aucun.

La compo probable du Sénégal : Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf – I. Gueye, P. Gueye – I. Sarr, Mané, I. Ndiaye – Jackson.

Absent : Aucun.

Les joueurs à suivre

Erling Haaland (Norvège) : Le goleador de Manchester City a parfaitement lancé sa compétition face à l’Irak. Véritable cauchemar pour les défenses adverses grâce à sa puissance et son sens du but, il sera une nouvelle fois la principale arme offensive norvégienne dans cette rencontre capitale.

Sadio Mané (Sénégal) : Capitaine et leader technique des Lions de la Teranga, Sadio Mané devra guider les siens dans ce rendez-vous déjà décisif. Son expérience des grands tournois et sa capacité à faire basculer une rencontre sur une action individuelle seront essentielles pour permettre au Sénégal de rebondir.

Les tendances des cotes : légèr avantage à la Norvège

Issue Cote Victoire de la Norvège 2,25 Match nul 3,50 Victoire du Sénégal 3,10

Les bookmakers accordent un léger avantage à la Norvège après sa démonstration face à l’Irak (4-1), mais l’écart reste relativement faible avec le Sénégal. Les Lions de la Teranga ont certes été battus par la France, mais leur prestation a montré qu’ils restaient capables de rivaliser avec des adversaires de très haut niveau. Ces cotes traduisent ainsi l’incertitude qui entoure cette rencontre, où la dynamique norvégienne s’oppose à l’expérience et au besoin de réaction des Sénégalais. Une chose est sûre : le vainqueur fera un immense pas vers les 16es de finale.

Nos pronostics pour Norvège – Sénégal

Les deux équipes marquent : La Norvège a inscrit quatre buts lors de la première journée tandis que le Sénégal est parvenu à faire trembler les filets français. Les deux sélections possèdent suffisamment d’arguments offensifs pour trouver l’ouverture.

Erling Haaland buteur : L’avant-centre norvégien reste la principale menace de son équipe et semble idéalement lancé dans cette Coupe du monde.

Score possible

2-1 pour la Norvège : La rencontre s’annonce particulièrement disputée entre deux sélections ambitieuses. Plus en confiance après son large succès inaugural, la Norvège semble toutefois disposer d’un léger avantage grâce à sa puissance offensive et à la forme actuelle de ses cadres. Le Sénégal devrait vendre chèrement sa peau, mais les Scandinaves paraissent en mesure de faire un grand pas vers les 16es de finale.