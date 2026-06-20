À LA UNE DU 21 JUIN 2026
[00:01]Mondial 2026 : l’Allemagne arrache la victoire face à la Côte d’Ivoire dans un match exceptionnel !
[23:42]OM : on sait enfin quand l’arrivée de Genesio sera officialisée !
[23:17]Stade Rennais Mercato : une révélation du Mondial 2026 envoyée à Rennes !
[22:54]ASSE Mercato : un numéro 9 en approche chez les Verts ?
[22:34]Mondial 2026 : le verdict est tombé pour la blessure de Raphinha (Barça) !
[22:12]OM Mercato : coup de théâtre pour l’avenir de Rulli !
[21:45]ASSE Mercato : coup dur pour l’arrivée de Sohaib Naïr !
[21:20]FC Nantes Mercato : l’IA prédit le futur club d’Abline et le montant record de son transfert !
[20:56]Mondial 2026 : sans Timber (OM), les Pays-Bas se rapprochent des 16es, une piste du PSG brille encore
[20:47]OM, RC Lens, Stade Rennais Mercato : un dénouement inattendu pour Pablo Pagis ?

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais Mercato : une révélation du Mondial 2026 envoyée à Rennes !

Par Fabien Chorlet - 20 Juin 2026, 23:17
La joie d'Emam Ashour

Selon Mohamed Toubache-Ter, le Stade Rennais aurait tout intérêt à se pencher sur le recrutement d’Emam Ashour, auteur d’une prestation remarquée avec l’Égypte face à la Belgique (1-1) lors du Mondial 2026.

Cette semaine, Emam Ashour s’est révélé aux yeux du grand public lors du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre la Belgique et l’Égypte (1-1). Auteur d’un superbe but d’une frappe puissante de l’extérieur de la surface, le milieu offensif égyptien a également fait souffrir la défense belge grâce à sa qualité technique et ses déplacements.

Emam Ashour, un profil parfait pour Rennes ?

Une prestation qui n’est visiblement pas passée inaperçue auprès de Mohamed Toubache-Ter. Sur X, l’insider a estimé qu’Emam Ashour représenterait un profil idéal pour le Stade Rennais sur le marché des transferts. Un profil capable d’apporter la créativité et l’impact offensif qui ont souvent manqué dans l’entrejeu rennais au cours de la saison écoulée.

Évoluant à Al Ahly depuis trois saisons, le joueur de 28 ans est lié au club cairote jusqu’en juin 2028. Sa valeur marchande est actuellement estimée à 4 millions d’euros par Transfermarkt, mais ses performances dans ce Mondial pourraient rapidement attirer l’attention de plusieurs clubs européens et faire grimper sa cote sur le marché des transferts.

Stade Rennais

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot