Stade Rennais Mercato : une révélation du Mondial 2026 envoyée à Rennes !

Selon Mohamed Toubache-Ter, le Stade Rennais aurait tout intérêt à se pencher sur le recrutement d’Emam Ashour, auteur d’une prestation remarquée avec l’Égypte face à la Belgique (1-1) lors du Mondial 2026.

Cette semaine, Emam Ashour s’est révélé aux yeux du grand public lors du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre la Belgique et l’Égypte (1-1). Auteur d’un superbe but d’une frappe puissante de l’extérieur de la surface, le milieu offensif égyptien a également fait souffrir la défense belge grâce à sa qualité technique et ses déplacements.

Emam Ashour, un profil parfait pour Rennes ?

Une prestation qui n’est visiblement pas passée inaperçue auprès de Mohamed Toubache-Ter. Sur X, l’insider a estimé qu’Emam Ashour représenterait un profil idéal pour le Stade Rennais sur le marché des transferts. Un profil capable d’apporter la créativité et l’impact offensif qui ont souvent manqué dans l’entrejeu rennais au cours de la saison écoulée.

Évoluant à Al Ahly depuis trois saisons, le joueur de 28 ans est lié au club cairote jusqu’en juin 2028. Sa valeur marchande est actuellement estimée à 4 millions d’euros par Transfermarkt, mais ses performances dans ce Mondial pourraient rapidement attirer l’attention de plusieurs clubs européens et faire grimper sa cote sur le marché des transferts.